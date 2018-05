Clínica Odontomania promove a 1ª edição do Invisalign Day nesse mês de Maio

A Clínica Odontomania, que é referência em excelência nos atendimentos relacionados a saúde bucal vai receber no próximo dia 18 de Maio, a 1ª edição do Invisalign Day, data que foi escolhida pelo Dr. Brasil, diretor-clínico, para apresentar aos pacientes detalhes sobre os Alinhadores Ortodônticos Invisalign, o mais novo método revolucionário da Odontologia Estética, utilizado pelos profissionais no exterior e a partir de agora no Brasil, trazendo dentes alinhados em tempo reduzido, algo muito além do que o normal apresentado por outros tratamentos.



O Invisalign, recém chegado ao Brasil, será demonstrado de forma técnica, para que os pacientes possam entender, como através do escaneamento dos dentes é possível ter uma projeção do que acontece no final do tratamento. O resultado desta inovação, está atrelado a forma que ele é realizado dentro de um curto período, tornando em tão pouco tempo um sucesso.



Serviço:

Invisalign Day - Clínica Odontomania

Data: 18/05/18

Horário: Das 9h00 às 18h00

Local: Rua Carolina Soares, 09 - Bairro do Limão

São Paulo/SP

www.clinicaodontomania.com.br/invisalign

Inscrições através dos telefones:

011 952297-0040 WhatsApp

011 3955-0764





