Clínica de Ribeirão Preto cria tratamento para gordura localizada que se equipara a resultados cirúrgicos

Eliminar aquelas gordurinhas extras é o sonho de muita gente, mas enfrentar uma cirurgia plástica, além de despender um investimento alto, também gera insegurança por parte de muitas pessoas. A boa notícia é que, Fisioforma Estética de Resultados, clínica de Ribeirão Preto que atua há mais de 2 décadas no segmento, criou o método T4D de emagrecimento, que em questão de horas, elimina até 40% da gordura localizada, sem anestesia, sem cortes e sem nenhum procedimento cirúrgico.



A fisioterapeuta, coach de emagrecimento e proprietária da rede de franquias FISIOFORMA, Luciana Sensini, explica que o método tem como foco o tratamento da gordura localizada e celulite. Conta com a combinação de aparelhos e técnicas exclusivas da Fisioforma, com o objetivo de proporcionar resultados no prazo de 5 semanas. "Já na primeira semana de tratamento, os clientes podem perder até 4 quilos, transformando o metabolismo em uma verdadeira usina de queimar gordura. Trata-se de um protocolo personalizado, que cuida não apenas do corpo, mas também da mente, com a aplicação dos conhecimentos em neurociência. Nosso foco está no resultado, por isso não vendemos sessões individuais, porque os tratamentos são planejados exclusivamente para cada cliente", explica Luciana Sensini.



O sucesso do método rendeu um convite para demonstrar os resultados em um programa de rede nacional. Duas mulheres foram submetidas a trinta dias de tratamento com o novo método de emagrecimento, o T4D. A Welna Almeida foi do manequim 48 ao 38 durante o mês de tratamento, perdeu 16 centímetros de cintura e seis quilos. A outra participante, Kátia Moraes, reduziu 19 centímetros de cintura e perdeu 4,8 kg no mesmo período.



Para Luciana, trata-se de um tratamento que está revolucionando o mercado de estética e que vai naturalmente exigir que outros protocolos se aperfeiçoem para obter os mesmos resultados. "Não basta ter o aparelho da mais alta tecnologia. É preciso associar técnicas, cosméticos poderosos, como os da linha Fisioforma, o coaching de emagrecimento, orientação nutricional entre outros. É essa associação que faz a diferença no resultado e é por isso que muitas pessoas não conseguem atingir o excelente resultado que só a Fisioforma proporciona", finaliza Luciana.



A Fisioforma tem uma história de 25 anos de experiência, nesse período mais de 10 mil pessoas tiveram seus corpos e suas vidas transformadas ao longo de sua existência, o que levou os protocolos exclusivos de associação de técnicas, ao êxito.



Para conhecer mais sobre o Método T4D, basta acessar o site fisioforma.com.br. Em Ribeirão Preto (SP) a clínica está localizada na Avenida Independência, n° 2.079 no Jardim Sumaré. Em São Paulo o endereço é Avenida Arnolfo Azevedo, n° 229 no Pacaembu. A unidade em Franca (SP) está situada na Avenida Major Nicário, n° 2.175, em São Carlos (SP) a clínica fica na Rua Dom Predo II, n° 1.341 no Centro da cidade.





Website: http://fisioforma.com.br/