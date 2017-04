Clínicas-escola conquistam pacientes de todas as classes sociais

Os tratamentos odontológicos estão na lista dos mais onerosos para o bolso do consumidor. Dependendo do caso, o investimento necessário é tão alto que inviabiliza qualquer chance de realizar uma melhoria na saúde bucal. Uma alternativa para conseguir fazer o tratamento necessário a preços acessíveis são as clínicas-escola, cuja equipe é totalmente formada por profissionais graduados e que tem a proposta de usar casos reais de pacientes com foco na capacitação e aprimoramento profissional.



"Aliar preço acessível com qualidade é o grande diferencial que as clínicas-escola oferecem para a população", explica o implantodontista Mauro Gebran, um dos responsáveis pelo Studia-CNAPS (Centro Nacional de Aperfeiçoamento Profissional da Saúde). Ao iniciar o tratamento, os pacientes são informados de que serão tratados por profissionais, que buscam a clínica-escola com o intuito de especialização. O grande atrativo deste formato de atendimento são os preços e a qualidade, esta comparada a encontrada também nas clínicas particulares. Além disso, os pacientes são atendidos por uma ampla junta médica, responsável por acompanhar o caso desde o diagnóstico até a conclusão do tratamento.



Há sete anos, o Studia-CNAPS presta cursos voltados à comunidade acadêmica e se tornou referência na formação de profissionais da área da Odontologia. "A seriedade e o envolvimento de todos torna os serviços acessíveis e de qualidade ímpar para a população", argumenta o implantodontista e sócio da clínica-escola, Marco Aurélio Jaszczerski. "Temos como resultado final um ambiente acolhedor e resolutivo, que promove ao paciente sua reinserção social por valores que cabem no seu orçamento".



O Centro oferece especialização em implantodontia, ortodontia, prótese, aperfeiçoamentos em implantodontia, prótese, cirurgia oral menor, dentística e diversos cursos de imersão. Isso permite o atendimento humanizado de pacientes que procuram implantes, próteses, exo de siso, estética, botox e bichectomia funcional, entre outros tratamentos.



Com a palavra, os pacientes



"Atendimento e tratamento de primeiro mundo". É assim que a estudante Luna Carla Sá define sua passagem pelo Studia-CNAPS. "Fiz implante, tratamento ortodôntico e enxerto de osso. Os dentistas são capacitados, o atendimento e a avaliação do caso são feitos de maneira rápida", avalia, satisfeita.



A aposentada Mercedes Ribeiro conta que não poderia arcar com as despesas do tratamento de implante. Na clínica-escola, recebeu atendimento de primeira, com preço acessível e, ainda, o parcelamento do valor total.



A empresária da área de turismo, Maria Vilani de Oliveira, define como 100% satisfatória sua experiência na clínica-escola. "Nunca fiquei na fila de espera e tive um atendimento e preço diferenciado. A estrutura é moderna e adequada e o corpo clínico capacitado para tratar as pessoas, não importando idade ou recursos", diz.



"A excelência do trabalho desenvolvido pela clínica-escola proporciona ensino e assistência de qualidade, ao mesmo tempo em que torna o serviço uma referência para a população", conclui a direção do Studia-CNAPS.



