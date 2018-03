Club Life to Go inaugura loja em Ribeirão Preto e surpreende público

A cidade de Ribeirão Preto ganhou no mês de março, a primeira unidade no interior do Brasil da rede de franquias Club Life To Go, restaurante que traz um conceito totalmente inovador de healthy fresh food, ou seja, alimentação saudável e saborosa. Mais de 200 convidados estiveram presentes no coquetel, onde puderam degustar alguns itens do cardápio oferecido pelo restaurante.



A empresária e blogueira Mayara Garcia esteve presente no evento e se surpreendeu com a estrutura oferecida. "Gostei muito da proposta. É ótimo saber que temos agora uma opção de se alimentar bem mesmo fora do horário. É um conceito diferente de restaurante, com opções nutritivas, saudáveis e o melhor de tudo, muito saborosas. Ribeirão Preto precisava de uma opção diferenciada como essa", avalia Mayara.



Os sócios, Ana Velho, Isabela Menoia e Lucas Lavoura, apostaram na cidade de Ribeirão Preto, e a rede, que a princípio não tinha interesse em abrir lojas no interior do Brasil, concordou com a abertura da unidade na cidade. "Apresentamos a eles o potencial de Ribeirão Preto e a possibilidade de uma franquia na cidade encantou a marca. Somos a primeira unidade no interior", conta Isabela.



Eliardo Rodrigues, CEO do Club Life to Go, conta que a decisão de abrir uma unidade na cidade foi desafiadora, já que as 15 lojas existentes até então, eram todas localizadas em capitais. "Nós posicionamos a marca em locais que a gente acredita que tem potencial tanto de consumo quanto de conceito de alimentação saudável. Quando começamos a entender um pouco mais a cidade de Ribeirão Preto, ficamos fascinados pelo nível da cidade, pela beleza, estrutura e pela característica das pessoas. Vimos um público exigente, uma cidade grande que tinha potencial e por isso decidimos que a primeira loja fora de capital seria em Ribeirão Preto", conta o CEO que se diz confiante com o sucesso da nova unidade.



Todas as refeições oferecidas pelo Club Life to Go são sem glúten e tem opções sem lactose, veganas e vegetarianas, sem açúcar ou low carb, sem perder o sabor gourmet de uma boa refeição, uma opção de alimentação rápida, prática e saudável. "É um conceito diferente de restaurante que chamamos de "grab and go", ou seja, você pega o produto, paga e pode comer no Club ou levar para casa. Além disso, as comidas são produzidas diariamente e com ingredientes de primeira qualidade. São pratos nutritivos e fit, diferentes do tradicional", explica Ana Velho.



De acordo com Eliardo Rodrigues, o objetivo da marca é expandir para 60 lojas na base e 50 quiosques em grandes malls até 2019. "Há projetos de expansão também para Ribeirão Preto, junto aos sócios desta primeira unidade. Nossa filosofia é construir parceiros para avançar junto nos projetos".



O funcionamento do restaurante, localizado na avenida Presidente Vargas 1017, será de segunda a sexta-feira das 11 às 20 horas e aos sábados das 11 às 18 horas. Mais informações pelo site clublifetogo.com.br.