Clube de assinatura Meddy entrega anticoncepcionais e produtos para a higiene e TPM

Um clube de assinatura que entrega todos os meses anticoncepcionais, analgésicos, produtos para a TPM, além de brindes e mensagens de incentivo para as mulheres passarem com conforto pelo período do ciclo menstrual e não correrem o risco de ficar sem seus contraceptivos.



Essa é a ideia da Meddy, a primeira farmácia por assinatura do Brasil focada no bem-estar da mulher. Um dos criadores da empresa percebeu o quanto o ciclo menstrual influenciava no dia a dia de sua namorada. Dessa constatação veio o clique: e se houvesse um serviço que enviasse confortavelmente todos os meses tudo que as mulheres necessitam para o seu ciclo? Assim nasceu a Meddy, no início de 2017.



Como assinar ?



O kit pode ser montado conforme a necessidade da assinante. Basta acessar o site www.meddy.com.br e escolher o que se quer receber: anticoncepcionais, absorventes, remédios que aliviam a dor, produtos de higiene íntima e para TPM. Não há valor mínimo e o frete é gratuito para pedidos acima de R$ 30,00.



A assinante ganha todos os meses brindes como chocolates, chás e itens de maquiagem, entre outros produtos relacionados ao ciclo menstrual e ao universo feminino. O site calcula o ciclo de cada assinante e envia os produtos na data correta para o uso.



A assinatura pode ser realizada pela própria usuária, ou ser um presente. A farmacêutica responsável fica disponível para ser acessada a qualquer momento em caso de dúvidas.





Website: http://www.meddy.com.br