Nova coleção cápsula infinité de Claudia Kechichian

Inspirada por essas qualidades únicas, a designer de joias Claudia Kechichian, criou uma coleção cápsula para captar essa luz sem igual por meio de diamantes.



A série conta com sete variações que transitam entre chokers, anéis de diamante carré ou tipo cocktail ring também ornado de esmeraldas, pontos de diamantes, ear cuffs, argolas diamantadas e um brinco longo que não deve nada para a cauda de um cometa. As peças possuem variações em ouro branco, amarelo e rosé.

Todas as peças têm como assinatura o trabalho autoral da designer, conferindo exclusividade e traduzindo sua paixão por joias.



Ficha técnica: O editorial foi fotografado pelas lentes de Mônica Zanon, com styling de Acácio Lopes e beauté e direção artística de Chloé Gaya e sua equipe Jacques Janine Jardim América.

