Coleção Encantos da Serra - Alto Inverno 2017

Acompanhando as principais tendências da moda e seguindo a temporada mais fria do ano, a Recco, empresa dona das marcas Recco Lingerie, Baunilha, Mediterrânea, Modo Avião e Eva Lingerie, apresentou neste segundo trimestre a Coleção de Alto Inverno Encantos da Serra, com elegantes peças que atendem ao público feminino no período de inverno deste ano.



A coleção traz itens que refletem toda a elegância e bom gosto da marca com peças de caimento aconchegante em tecidos leves e ao mesmo tempo confortáveis para o tempo frio. Entre as lingeries estão diferentes modelos de calcinha, sutiã, camisolas e também espartilhos, com opções como a calcinha tanga e camisolas ricas em renda a belos detalhes.



A marca Mediterranea, traz diferentes tipos de roupa para o dia a dia, com blusas elegantes e versáteis e vestidos com texturas únicas, perfeitos tanto para o dia a dia do trabalho, como também para ocasiões entre o formal e o informal. Essas peças também se destacam apresentando estampas variadas, que esbanjam movimento livres e também criatividade no visual.



Outras peças que se destacam na coleção são os pijamas: os produtos disponibilizados para o público feminino são versáteis também pela quantidade de opções, já que os modelos estão entre regata e shorts, camisão, pijama curto ou comprido, sendo possível usá-los em todas as temperaturas.



Quem estrela a campanha da Coleção é a embaixadora da Recco Lingerie, Ana Hickmann, a apresentadora, modelo e empresária está presente nas peças de divulgação da coleção, mostrando peças íntimas como sutiãs, calcinha tanga, camisolas e espartilhos. Apesar do destaque para essas peças a coleção da Recco é altamente versátil, oferecendo também opções de moda outwear como blusas, cascos, calças, saias, vestidos e também macacões.



A coleção ainda tem mais uma vantagem para os casais que estão à procura de presentes para o dia dos namorados. Com todo o leque de opções de produtos que vai de calcinha tanga e passa por pijamas completos até casacos e vestidos, há uma grande chance de acertar num presente elegante e bonito, seja para combinar com outros itens ou como uma surpresa única para representar a data.