Coleção Outono 2017 de moda íntima traz introspecção e autoconhecimento feminino como tema

Em quatro linhas que atendem as mulheres em seus mais diversos momentos: Martina, Ayla, Sculp e Sleepwear - através de seus tecidos, rendas, shapes e cores traduzem a conexão, os momentos de introspecção feminina. "Essa coleção enaltece e traz todo esse movimento em que as mulheres estão em busca de se autoconhecerem, se reinventarem e se empoderarem", explica a diretora-presidente da marca Eliane Magnan.



Além das rendas francesas e shapes inteligentemente desenvolvidos para atender os diferentes corpos femininos, a marca traz como novidade para estação as peças com atributos de redução de medidas e modelagem através da Sculp e uma linha com peças confortáveis para dormir através da Sleepwear.



Coleção Outono 2017

Martina – a Dama: essa linha é para aquelas mulheres com personalidade marcante, que valorizam a segurança e o conforto. Em microfibra acetinada oferece suavidade e conforto para ser usada no dia a dia, mas com uma pitada de glamour para também ser vestida à noite. A cor Safira (azul escuro) é aposta dessa coleção que traz em seu mote a versatilidade e elegância.

Ayla – A Rebelde: é inspirada naquelas mulheres que querem ir além, transgressoras do óbvio. Buscam algo a mais, querem mais, porque sentem que merecem mais. Prezam por cuidar da mente e do corpo, buscam o equilíbrio e querem conforto. As peças dessa linha são modelos sutis e leves, em tecidos e acabamentos que aguçam o toque. Calcinhas, sutiãs, body e combinete em desing esportivo, trazendo elásticos largos com brilho e tule em estampa poá, nas cores preta e lichia (rosa).

Sculp: a linha é uma das grandes novidades do mix. É para aquelas mulheres que desejam modelar, levantar, definir, sustentar e esculpir, sentir-se firme e com as curvas ainda mais desenhadas. Silhuetas modeladoras, porém elegantes, em texturas formadas pela mistura de tecidos, a maciez e contato agradável. Em microfibra curvex que proporciona ajuste perfeito e remodela a silhueta sem qualquer restrição. As peças oferecem estrutura que confere elasticidade adequada e power moderado. Na cor preta, essa coleção traz peças em body, camisete, calça alta e sutiã bojo recortado redutor.

Sleepwear: a segunda novidade em termos de linha de produtos. É para as mulheres que prezam o conforto na hora de dormir e que querem acordar lindas, além de amarem e apreciarem o momento do descanso e do sono. As peças têm toque suave e leve, em tecido liganete e renda nas cores: preto, cereja (vermelho) e lichia (rosa).





Elegance

Quem você quer ser hoje? Antenada, Romântica, Prática, Poderosa? Com a Elegance a mulher pode ser todas e quando quiser. Esse é o propósito da marca gaúcha, que há 24 anos apoia as mulheres em suas decisões e em todos os seus momentos de vida.

Especializada em moda íntima, em 2014, expandiu as suas operações por meio de franquias para todo o país, e já conta com quatro unidades, sendo uma própria e três franqueadas, prevendo ainda a abertura de 55 novas unidades franqueadas nos próximos cinco anos. Além disso, a marca conta com e-commerce www.elegance.com.br e pode ser encontrada fisicamente em mais de 600 pontos de venda espalhados pelo Brasil e pelo mundo (Estados Unidos, Chile, Colômbia, Argentina, Portugal, Japão e Nova Zelândia). Desde 2012, a empresa está instalada em um moderno parque industrial, localizado em Guaporé/RS, no qual produz em torno de 100 mil peças/mês.