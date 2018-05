Coloração vegetal e tecnologia de limpeza para os cabelos: Tampopo apresenta alternativas naturais para colorir e tratar os efeitos da pós-descoloração

Tintura, descoloração, relaxamento, alisamentos e permanente são apenas alguns dos diversos procedimentos utilizados para deixar as madeixas bonitas e de acordo com o estilo de cada mulher. Entre os procedimentos mais procurados nos salões de beleza para mudar o visual estão coloração e descoloração dos fios.



No entanto, fórmulas químicas podem desencadear sérios danos ao couro cabeludo e prejudicar a saúde dos cabelos. Antenado às novas tendências, o Tampopo Hair Cutting Team, salão localizado nos Jardins, em SP, traz ao Brasil tecnologias francesas naturais: a coloração vegetal e a argiloterapia capilar.



Indicada para quem deseja mudar a cor dos fios, mas teme os efeitos do procedimento químico, a coloração vegetal é elaborada 100% à base de ervas e plantas, como a Hena, a partir das quais são extraídos pigmentos naturais que dão o tom das colorações. É uma excelente alternativa para fugir da química, para quem tem couro cabeludo sensível ou é propenso a alergias. Também pode ser utilizada por grávidas e lactantes - sempre com orientação médica.



"Trouxemos alternativas de produtos naturais pensando, sempre, no bem-estar dos nossos clientes que estão cada vez mais preocupados em evitar danos quando buscam tratamentos para os cabelos. Produtos naturais para colorir e tratar os fios agradam muito, pois cumprem seus objetivos com total eficácia, porém, com o benefício de ser natural e saudável", ressalta Cláudia Silva, do Tampopo.



Loiras: cabelos claros e platinados naturalmente saudáveis



Entre os procedimentos campeões nos salões de beleza também está a descoloração, especialmente para quem costuma clarear os fios mais do que três tons abaixo do natural. Daí, é impossível fugir do processo.



Fios mais claros, loiros e platinados são os tons de desejo de muitas mulheres e eles demandam muito cuidado com a manutenção em decorrência da química utilizada para descolorir. Com o passar do tempo, sem os cuidados adequados, eles ficam danificados, quebradiços e a cor perde o viço, ocasionando mechas amareladas.



Além disso, o cobre e demais metais tóxicos que vêm através da água do chuveiro são absorvidos pelos fios do cabelo e, como resultado, as cutículas ficam enfraquecidas, contribuindo para o aparecimento de pontas ramificadas e escurecimento da cor. Para eliminar os pigmentos indesejados, é comum os profissionais fazerem a limpeza dos fios usando descolorantes com água oxigenada de baixa volumagem, o que também contribui para danificar e quebrar a fibra capilar.



Com o objetivo de amenizar os efeitos dessas "agressões" e manter a saúde e a cor das madeixas claras por mais tempo, o Tampopo apresenta a solução: a argiloterapia capilar, uma limpeza natural e profunda com argilas, sem uso de química.



De acordo com Cláudia Silva, o tratamento com argilas ajuda a limpar e remover resíduos que vão se acumulando nos cabelos, além de, simultaneamente, tratar os fios e agir como um "esfoliante natural" do couro cabeludo. O resultado são fios saudáveis e cabelos loiros e platinados vibrantes por muito mais tempo.



Os valores médios dos procedimentos são: coloração vegetal a partir de R$ 350,00 e argiloterapia capilar a partir de R$ 180,00.





Tampopo Hair Cutting Team

Rua da Consolação, 3444 (quase esquina com a Oscar Freire) - São Paulo/SP



www.tampopo.com.br

(11) 3061.2628 | (11) 3062.0401



Horário de Atendimento: segunda-feira, das 10 às 18 horas; terças, quintas e sextas, das 9 às 19h30; quartas, das 9 às 18 horas; e sábados, das 8h30 às 18h30.





Tampopo Hair Cutting Team

Em atividade em São Paulo desde 1979, o Tampopo é referência em alisamento dos cabelos - foi o primeiro salão no Brasil a realizar o recondicionamento térmico. Sua equipe conta com visagistas e profissionais especializados em tratamentos para os cabelos, rosto, corpo e maquiagem. Tampopo é o nome em japonês da flor dente de leão, um símbolo de força e beleza.







