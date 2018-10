Coloristas investem em cursos de especialização para se destacar no mercado de beleza

Segundo uma pesquisa recente da ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos -, o setor de beleza é um dos mais movimentados do país e obteve um crescimento de 2,77% em 2018, comparado ao ano passado.

Com esse cenário cada vez mais competitivo, cabeleireiros, especialmente, os coloristas, começaram a se dar conta de que, para se destacar nesse mercado, é preciso investir na carreira, melhorar o currículo e se manter atualizado sempre. Como lidam diariamente com a autoestima de suas clientes, investir em cursos de especialização é fundamental para sair na frente e trazer novidades para o seu público.

Quando se trata de coloração, nomes como Romeu Felipe, Du Nunes, Jackson Nunes e Wanderley Nunes são alguns dos nomes mais reconhecidos nos cinco cantos do país. Eles têm uma legião de admiradoras e clientes que se encantam diariamente por seus trabalhos. Mas, engana-se quem acredita que o sucesso não foi fruto de muito trabalho. A busca pela atualização das técnicas foi muito importante para fidelizar e atrair novas clientes.

Já na Capital Federal do país, Bruno Oliver, colorista à frente do Oliver Salon, é um exemplo de que ser bem-sucedido no mercado de beleza só acontece depois de várias especializações. “Trabalhei com muitos profissionais do DF, além de participar de cursos em outras cidades, como São Paulo, Rio Janeiro e Belo Horizonte. No exterior, já estudei em Buenos Aires, no Instituto Llongueras e em Londres, na Academia Vidal Sassoon. Sempre volto com algo interessante e novo para minhas clientes que passam a ter mais confiança no meu trabalho”, pontua Bruno.

A advogada Juliana Marques, cliente de Bruno há mais de três anos, mesmo antes dele lançar o Oliver Salon, o procurou depois de uma amiga ter indicado seu trabalho. “Fiquei encantada com a atenção, o cuidado e a preocupação que o Bruno tem conosco como clientes. Ele deixa uma cor única e o resultado é incrível. Acredito que realmente no DF ele se destaca por sempre buscar novas técnicas, estar atualizado”, afirma.

Outro diferencial de Oliver é poder proporcionar também a outros profissionais cursos de qualificação. “Já ministramos cursos (teóricos e práticos) no salão e foi muito proveitoso. Dar oportunidade a quem busca novidades é gratificante. Algo inédito que fizemos também foi introduzir um coach para induzir a alta performance dos participantes, pois estimulou cada um a procurar ser melhor no que faziam”, acrescenta o colorista.

“Trabalhar com a autoestima das mulheres exige muita atenção e cuidado. Por isso, o mínimo que nós, como profissionais de beleza, devemos fazer é buscar sempre aprender e aprimorar nosso trabalho. O reconhecimento é só fruto desse empenho constante e poder ver um sorriso de quem ficou satisfeita com o nosso trabalho é o que me motiva sempre a continuar procurando cursos para me reciclar”, conclui Oliver.

