Vai começar a 2ª edição do programa de emagrecimento Agora Vai!, da Companhia Athletica Campinas

Com metas de superar os 250 inscritos e a eliminação de 532 quilos da primeira edição do programa, no segundo semestre do ano passado, vai começar no próximo dia 10 de março a segunda edição do Desafio Agora Vai!, um programa de emagrecimento da Companhia Athletica Campinas, no Galleria Shopping. Além de alunos, o Desafio também é aberto a participantes não matriculados na academia, mediante o pagamento de taxa de inscrição, que dá direito a frequentar a academia durante os 30 dias de duração do programa (termino programado para 10 de abril), além de acompanhamento e ficha de treinamento montada por um professor, chamado de padrinho.



A má alimentação e o sedentarismo têm agravado a lista de doenças crônicas no Brasil. Mesmo sabendo desses riscos do sobrepeso, 52,5% da população adulta brasileira está acima do peso e, dessa parcela, 17,9% estão obesos. É o que aponta a pesquisa Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) divulgada no último ano pelo Ministério da Saúde. A mudança de hábito pode ajudar a reverter esse quadro. O Desafio Agora Vai! Tem como propostas estimular as pessoas a começarem essa transformação, através de um programa dividido em duas versões: competição em grupo e programa individual.



Na fase inicial, o desafio consistirá em uma competição entre grupos de 10 a 15 alunos liderados por um professor, com duração de 4 semanas e meta de perda de peso por integrante de 3 quilos. O aluno ficará mais leve na balança e a academia ficará mais leve no bolso: o grupo vencedor, que perder a maior quantidade de quilos por participante, ganhará um voucher de descontos para renovação dos planos.



O treinamento proposto para o Desafio Agora Vai! Compreende 3 a 5 sessões semanais de 45 a 60 minutos e é baseado em quatro pilares: Cross Training cardiovascular. Ao praticar diferentes atividades, além de utilizar diversos grupamentos musculares, o praticante de cross training gera um consumo energético mais elevado do que uma pessoa que faz uma atividade só. Entre as atividades mais intensas, destacamos as aulas de Cia Cycle, Hopping, Strong by Zumba, corrida e HIIT. Treinamento funcional individualizado. Exercícios globais e integrados proporcionam maior gasto calórico do que os exercícios de músculos isolados da musculação tradicional. Exemplos: exercícios no TRX, nas gaiolas e barras, e ainda exercícios que usam o próprio peso corporal.



Monitoração da intensidade do exercício: Treinar em faixas de intensidade mais elevadas proporciona maior mobilização de gordura, mesmo após o treino (EFEITO EPOC). Monitorando a intensidade do seu treino com o sistema MyBeat, o aluno conhecerá melhor o seu corpo e otimizará seus treinos para atingir seu objetivo rapidamente.

Registro das medidas antropométricas: o aplicativo CiaOn, o totem da musculação, o CiaOn Tablet dos professores e os Smartwatches Samsung Gear S2 e Fit2 poderão ser utilizados para registrar o peso dos praticantes e produzir gráficos da evolução da sua perda.



Uma vez que modificar hábitos alimentares é tão importante quanto sair do sedentarismo, as nutricionistas da Companhia Athletica também irão trabalhar junto aos grupos de alunos, por meio de palestras e consultas.



Segundo o Diretor de Marketing da Rede Cia Athletica, Edward Bilton, "a mudança de hábito pode ajudar a reverter esse quadro. Para estimular as pessoas a começarem essa transformação, a Cia Athletica Campinas lançou o Desafio Agora Vai!", explica.



Ele lembra que os resultados da primeira edição do programa em grupo foram altamente positivos. "Foi a motivação que os alunos e convidados precisavam pra continuar em busca de seus objetivos com ainda mais vontade e foco, pois viram os resultados aparecerem, viram que é possível."



A Companhia Athletica está presente no mercado há mais de 30 anos e conta com 17 unidades em operação. Entre as unidades mais recentes estão a de Recife, no RioMar Shopping e a de Ribeirão Preto, no RibeirãoShopping. É a primeira rede de academias a funcionar sábados, domingos e feriados (exceto Natal e Ano Novo), e oferece um dos maiores parques aquáticos do Brasil, com 25 piscinas, sendo 13 semiolímpicas. Juntas, as unidades somam mais de 70 mil metros quadrados de área construída de academia, fora estacionamentos.



Todos os treinos montados na Cia Athletica são específicos e direcionados ao objetivo do aluno. Isso porque, antes de iniciar os treinos, o aluno tem três agendamentos individualizados com os professores, justamente para conhecer melhor seus objetivos e condições físicas e poder montar algo bem individualizado. Também desenvolveu o sistema CiaOn que atrela o fator humano à tecnologia. O método ajuda os alunos a atingirem seus objetivos de forma organizada e motivadora, dando suporte à geração de treinos personalizados considerando as preferências, histórico de saúde ou lesões anteriores e objetivos de cada um. O aluno tem acesso, esteja onde estiver, à sua programação de aulas personalizadas, sua evolução e histórico e ainda pode compartilhar os seus resultados nas redes sociais.



A Cia Athletica se firmou como referência no fitness brasileiro pela seriedade e profissionalismo em seus processos. A primeira unidade foi inaugurada em 1985, em São Paulo. Instalada na Rua Kansas (Brooklin), nascia como primeiro espaço construído especialmente para abrigar uma academia de ginástica no Brasil. Mais informações: www.ciaathletica.com.br.