Comer bem gastando pouco é a proposta da Mineiro Delivery

Emagrecer gastando pouco. Essa é a nova palavra de ordem da Mineiro Delivery – rede de franquias especializada em comida caseira em box – que lançou, recentemente, três sabores de refeição para quem deseja ter uma vida saudável e, o melhor, desembolsando pouco. Com a proposta de deixar o dia a dia dos seus clientes ainda mais prático, a rede se inspirou em sabores que são os queridinhos de quem está focado em uma dieta rica em proteínas e vegetais: Mineiro Fit, Strogonoff Vegetariano e a Linha Saudável.

Com embalagens funcionais - todas no box – os preços vão de R$13 a R$23.



Somente no ano passado, o mercado brasileiro de alimentos e bebidas saudáveis alcançou o faturamento de R$ 93,6 bilhões em vendas, o que colocou o país na 5ª posição do ranking dos gigantes desse setor. Os dados são de um estudo da agência de pesquisas Euromonitor Internacional, publicado em fevereiro deste ano.



Segundo o sócio fundador da rede Mineiro Delivery, Gabriel Ventura, as pessoas estão cada dia mais preocupadas em se alimentar melhor. Nesse sentido, unir o custo-benefício de um produto 100% caseiro é um dos pontos fortes da marca. "Os nossos clientes estão impulsionando a nossa demanda por uma comida caseira e saudável. Muitos não têm tempo para cozinhar. Ter a opção de uma comida fresquinha parecida com a da mãe ou da avó, é um diferencial da nossa rede. Estamos cada dia mais atentos a essa mudança de hábito no consumo dos nossos clientes", afirma Gabriel.



Ficou com água na boca? Confirma os novos boxes da rede:



Mineiro Fit: arroz integral, filé de frango, mix de Legumes de batata doce e brócolis e ovo cozido.



Strogonoff Vegetariano: arroz integral, grão de bico, palmito, cenoura, creme de leite, molho de tomate, cheiro verde e batata palha.



Linha Saudável: saladas variadas de folhas e opções de filé de frango e filé de peixe.





