E-commerce de lojas de moda e acessórios cresce 148% no começo de 2018

O comércio de produtos de beleza, moda e acessórios tem se expandido muito nos últimos anos. De acordo com dados levantados pela Nuvem Shop, o segmento de Beleza foi o ramo de lojas online que mostrou maior crescimento no primeiro trimestre do ano, com aumento de aproximadamente 120% em relação ao mesmo período em 2017. Além disso, o surgimento de novas lojas online de moda e acessórios - como semijoias - apresentou crescimento de 148%.



Por trás do grande desenvolvimento desses setores, há uma forte demanda por parte de consumidores que buscam opções online. A procura pelos temas aumentou a circulação de informações sobre produtos, tutoriais e preços, o que favorece muito as lojas virtuais que produzem conteúdo informativo.



Atualmente, os setores de beleza e acessórios estão entre os dez principais segmentos do varejo brasileiro. Além disso, a Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) prevê um aumento nominal de 8% no faturamento de 2018 apenas pelo mercado de cosméticos. Aliado a esse movimento, o grande aumento no consumo de moda e acessórios revela um aumento da preferência de compra pela internet quando se trata de variedade de opções e preços.



Tendências da moda feminina



De acordo com recente pesquisa, a categoria de moda e acessórios, no geral, cresceu mais de 45% em comparação com o percentual do ano anterior, o que representa uma grande oportunidade para os empresários, além de mais diversas opções de lojas online para os consumidores. Com esse segmento girando em torno do público feminino em praticamente todas as suas ações, essa é uma fatia do setor que tende a crescer cada dia mais, tanto dentro quanto fora do mercado online.



Dessa forma, para quem deseja apostar em acessórios femininos, semijoias, roupas e outros artigos de moda e beleza no geral, a chance de lucrar é alta. Concomitante a isso, a oferta de modelos diversificados dentro dessas categorias é uma tendência consolidada no e-commerce brasileiro.



O principal motivo que leva consumidores de todo Brasil às lojas online continua sendo a comodidade. Com a recuperação da crise econômica, haverá ainda mais investimento por parte dos comerciantes, fazendo o setor ganhar ainda mais fôlego em 2018.



Em 2017 já houve crescimento considerável de 12% no e-commerce, em relação ao ano anterior, e também obteve-se um faturamento de R$ 59,9 bilhões. O ano terminou com 203 milhões de pedidos e um tíquete médio de R$ 294. Isso tudo porque a internet e suas plataformas digitais representam uma ótima oportunidade para a mulher encontrar itens de qualidade com um preço justo, sem ter que se locomover até os centros comerciais de suas cidades, e ainda recebem a mercadoria em casa com segurança e praticidade.



É uma forma de encontrar tudo aquilo que se precisa, uma roupa nova ou uma semijoia para ocasião especial, inclusive com as novas tendências da moda, e tudo isso usando o próprio computador ou celular.

