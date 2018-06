E-commerce de semijoias cresce em várias regiões do Brasil

Ainda que os últimos anos tenham representado um verdadeiro desafio para os comerciantes (resultado da crise econômica que assolou o país), o mercado produtor de semijoias não parou de trabalhar e, pelo contrário, continua crescendo, movimentando milhões por ano, e é um mercado que conta com uma avaliação de crescimento de até 6% ao ano.



O desenvolvimento dos e-commerces levou a uma ampliação da concorrência entre as lojas virtuais, de forma a melhorar a profissionalização dos serviços e, consequentemente, aumentar as experiências positivas dos usurários que realizam suas compras. De acordo com uma pesquisa realizada pela Ebit, os e-commerces chegaram a registrar 15,3% de crescimento em seu faturamento no período de um ano.



A previsão é de que os lucros continuem subindo nos próximos anos, superando a marca dos R$ 50 bilhões anuais. Dentre todas as vendas realizadas pela internet, 37,7% aconteceram em São Paulo, região que movimenta mais dinheiro no comércio virtual. O Rio de Janeiro ficou em segundo lugar, representando 12,3% e Minas Gerais em terceiro, com 12% das vendas. Entre as categorias de produtos, as que mais recebem pedidos são de moda e acessórios (como semijoias), eletrodomésticos, telefonia e celulares. Os maiores faturamentos, por outro lado, ficam com eletrodomésticos e eletrônicos, celulares e informática.

Vantagens do e-commerce de semijoias



De acordo com o McKinsey Global Institute, o mercado de joias e de semijoias mostra-se confiante no crescimento da produção. São mais de 3 mil empresas do segmento em atividade no país que faturam mais de R$ 600 milhões.

O e-commerce de semijoias surge como uma boa opção para pequenos e médios empreendedores, já que as mulheres brasileiras estão entre as mais vaidosas do mundo. Além disso, o Brasil também aparece como referência internacional no segmento, o que deixa a ideia de ter um comércio eletrônico voltado para esse ramo ainda mais atraente.



O comércio online de semijoias não se difere completamente das outras modalidades de venda de produtos pela internet, porém conta com suas características especiais. O primeiro diferencial encontra-se justamente no conceito envolvido no empreendimento, e o segundo está nas questões de segurança e entrega que envolvem uma loja de semijoias pela internet.



O interesse de comprar itens pela internet é outro ponto muito positivo para o e-commerce de semijoias. Pessoas buscam, cada vez mais, adquirir produtos desejados sem ter que sair de casa, o que favorece o crescimento de lojas online em todo o país. A variedade de opções é outro chamarisco que incentiva a compra via e-commerce.

Por se tratarem de produtos de maior beleza e melhor acabamento, as pessoas podem se sentir um pouco receosas em realizar suas compras pela internet. As lojas do ramo, visto isso, procuram sempre usar todos os protocolos de segurança possíveis na área de pagamento, como sistema de análise de risco das transações, certificados digitais do tipo SSL e blindagem do site.



