Composto exclusivo de nutrientes naturais chega ao mercado de nutricosméticos capilares com a promessa de crescimento acelerado

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de consumo de produtos de beleza, correspondendo a 7,1% do total comercializado no mundo. Desta porcentagem, a maioria é dos desodorantes e produtos específicos para os cabelos.

De olho nesta tendência, os produtos segmentados vêm ganhando cada vez mais espaço nas prateleiras, uma vez que atendem um nicho do mercado que necessita de soluções eficientes e específicas, como a queda de cabelos ou as pontas duplas, problemas capilares complexos de resolver.

E por isso, após dois anos de investimento em pesquisas intensas, a Lvg Cosméticos, fabricante brasileira de produtos para cuidados pessoais, lança no mercado um blend exclusivo destinado aos cuidados capilares: a Phitonitina.

Com a sua composição rica em proteínas e aminoácidos, a Phitonitina reúne todas vitaminas e minerais essenciais para preservação da saúde dos cabelos, promovendo o crescimento, pois, estimula a formação de queratina, nutre os vasos sanguíneos e reduz a permeabilidade dos fios.

O resultado são cabelos mais nutridos, hidratados, longos e com volume, conquistados com apenas uma dose ao dia.

Os componentes da fórmula da Phitonitina beneficiam também, a saúde e a resistência da pele e das unhas, mostrando eficácia inclusive, nos casos de alopecia, em que existe a redução de cabelos ou pelos em determinadas regiões da pele.

Ana Paula Pescheira Lemos, farmacêutica responsável pela fórmula, afirma que a Phitonitina foi desenvolvida para trazer ao mercado um suplemento para os cabelos que não contivesse somente vitaminas e minerais. “A Phitonitina é uma fonte de aminoácidos e fitoterápicos que potencializa a ação das vitaminas e minerais no que diz respeito à saúde capilar. A forte ação antioxidante da Phitonitina também retarda o envelhecimento precoce dos fios de forma surpreendente e inédita nos produtos do segmento”, explica.

Website: http://www.phitonitina.org