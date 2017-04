Como comprar bolsa feminina e ainda ganhar bônus

Comprar bolsa feminina pela internet é algo difícil apenas pela grande variedade de marcas e produtos que predomina nas diferentes lojas virtuais do país. Algumas vezes, até mesmo sites internacionais acabam por entregar produtos no Brasil e a dúvida só aumenta. Mas, imagine que além de poder encontrar maravilhosos modelos de bolsa feminina dos mais diferentes estilos e com uma grande variedade de preços, porém com benefícios exclusivos.



Esses benefícios não seriam apenas frete grátis, possibilidade de parcelamento, diferentes formas de pagamento para escolher ou ainda a vantagem de poder fazer a primeira troca de produtos sem custo. Sim, mais do que isso, é possível ganhar bônus que vale dinheiro ao fazer compra nas na loja da Mônica Sanches.



A princípio, a informação soa estranha: ganhar dinheiro ao fazer uma compra? Sim. Não se trata de ganhar dinheiro porque se escolhe um preço mais baixo e acaba por gastar menos. O assunto é diretamente obter prêmios que valem dinheiro para poder realizar novas compras.



O benefício é simples: você faz uma compra de um ou mais produtos no site da Monica Sanches e faz o pagamento como em qualquer mecânica normal de uma loja virtual. Porém, quando o seu pagamento é confirmado, entra em ação o sistema do Programa de Fidelidade da loja que transforma cada R$10 (dez reais) gastos em produto em um ponto. Simples. Se você gasta R$100 (cem reais), você recebe dez pontos.

Se gasta R$200 (duzentos reais), vinte pontos.



Até aí, você tem pontos. Entretanto, a melhor parte de tudo é que cada ponto acumulado em sua conta equivale a R$1 (um real), que é acumulado em seu perfil e pode ser utilizado para novas compras na mesma loja. Ou seja, quanto mais você compra, mais você ganha.



Claro, como todo programa de pontos, há regras que visam não apenas regular o benefício, mas esclarecer sobre o que é ou não possível acerca desses pontos. Uma dessas regras é de que só possível resgatar esses pontos (que valem dinheiro) a partir de um valor mínimo, que permite ao cliente realizar o pagamento de novas compras com esse valor.



Outras regras também permeiam o sistema como o uso exclusivo no site da Mônica Sanches e também a exclusividade em forma de pagamento apenas na loja virtual.



Conheça mais detalhes sobre este benefício na página do Programa de Fidelidade na loja da Mônica Sanches.



Sobre a loja



A empresa MONICA SANCHES foi fundada em 1990 na cidade de Itatiba, interior de São Paulo e ao longo de todo este tempo tem mantido uma posição de destaque no mercado, atuando com lojas em diversas cidades do Brasil, como Brasília, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas.



Nossa principal especialização é a fabricação e comércio de bolsas e acessórios femininos.



Com mais de 25 anos no mercado, a marca conseguiu traduzir a feminilidade, a personalidade e o estilo inconfundível da mulher brasileira, com uma pitada do estilo europeu.



O próprio nome já traz esta mistura. A origem do nome Monica Sanches atende ao desejo de aliar a feminilidade da mulher brasileira com suas origens europeias, e possuir uma marca de fácil memorização.



Diferenciais – Produtos



Um dos principais diferenciais da marca é não criar coleções de estações, e sim criar os desejos que a mulher busca!



Para isso, nossa empresa dispõe de profissionais altamente qualificados que estão constantemente aprimorando seus métodos e conhecimentos para sempre atender as necessidades de nossos clientes com máxima eficiência.



Dispomos de diversos modelos em nossas coleções, e a cada mês inovamos, o que nos coloca como ponto de referência no comércio de artigos femininos.



Endereço



Rua Olympia da Silveira Franco,180 - Jd. Arizona Itatiba/SP - CEP 13255-155

Website: https://lojavirtual.monicasanches.com.br/