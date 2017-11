Por que comprar o seu Ray-Ban no Brasil é mais Barato?

Já faz algum tempo que fazer a compra de alguns itens nos Estados Unidos, com a conversão atual do dólar para o real, já não é mais vantagem, isso sem considerar as possíveis taxas do cartão de crédito.

Alguns itens como os óculos de sol da marca Ray-Ban, hoje estão mais baratos no Brasil.





Foi por isso que a empresária carioca Adriana, diretora da marca De Olho Ótica, que já atua no mercado ótico há mais de 14 anos, e possui duas lojas físicas na cidade do Rio de Janeiro e a loja virtual que entrega em todo o Brasil, encomendou uma pesquisa, para mostrar para os clientes e amigos como o mercado mudou nos últimos anos. Ela que viaja frequentemente em família para o exterior garante: " Os preços lá fora são mais caros que aqui no Brasil, e lá você não pode parcelar, então quando chega a fatura do cartão de crédito, é aquele susto!" comenta a diretora.



A De Olho Ótica trabalha em contato direto com a marca Ray-Ban no Brasil, assim além da garantia do produto original de 12 meses, a loja virtual tem todos os modelos recém lançados, com todas as variações de tamanhos e cores e ainda parcela no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros.



No comparativo pedido por Adriana, fica fácil entender que comprar no exterior agora, pode custar até o dobro do preço de venda das lojas da rede De Olho Ótica, Adriana cita o exemplo do modelo da Ray-Ban 3447 que custa em uma loja de Nova York U$ 203 Dólares (fazendo a conversão em reais seriam R$ 709,93 já com o imposto do produto que é de 8,875% em NY). Aqui no Brasil, é possível comprar o mesmo modelo por 3X R$ 166,67 sem juros na loja on-line www.deolhootica.com.br e ter a garantia de estar comprando um produto original com garantia e total suporte.



Se você ficou chocado com a diferença, então confere a pesquisa completa lá no blog da De Olho Ótica, e aproveita para fazer as suas compras de Natal com os melhores preços de óculos de sol e armação de óculos do Brasil. Lembrando que muitas vezes o frete sai até grátis se você escolher buscar em uma de nossas lojas: Ipanema - Av. Visconde de Pirajá, 550 - Lj. 115 - Subsolo ou Barra da Tijuca - Shopping Donwtown - Av. das Américas, 500, Bloco 3 - Loja 103



Para saber dos próximos lançamentos de marcas como Ray-Ban, Vogue, Prada, Tiffany e outras, siga @deolhootica no Instagram ou no Facebook oficial da marca fb.com/deolhootica



Conteúdo desenvolvido por MP Marketing Digital





Website: http://www.deolhootica.com.br