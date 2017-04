Novo conceito de Barbearia conquista espaço no disputado mercado de beleza brasileiro

Uma pesquisa realizada pela empresa Euromonitor Internacional aponta o crescimento de 7,1% do mercado de beleza masculino, em 2015. A previsão é que o mesmo percentual de aumento se mantenha até 2019, colocando o Brasil no topo do mercado.



O brasileiro vive e naturalmente se preocupa com a beleza e bem-estar. Isso aliado ao crescimento do setor de saúde e beleza muito superior ao PIB e gerando fatores positivos para a economia nacional prova que, historicamente, os momentos de dificuldades econômicas têm sido o berço de ótimos negócios.



Nessa onda crescente ressurgem as barbearias que, muito mais do que cortes de cabelo e barba, oferecem um verdadeiro SPA para os homens. Apropriando-se do clima e conceito retrô, acrescentam ao serviço tradicional, o jogo de sinuca, chopps e drinks e, em alguns casos, até mesmo tatuadores. Outro diferencial é que algumas barbearias oferecem o "Dia do Noivo" com barboterapia e cuidados especiais para o grande dia.



A categoria tem conquistado amplo espaço resultando na criação de uma curadoria específica para a categoria de Barbeiro e Barbearia no Prêmio Cabelos&Cia, o maior da América Latina no reconhecimento de profissionais, estabelecimentos e instituições acadêmicas de beleza.



Os novos estabelecimentos oferecem um serviço que atende às demandas do homem sofisticado que busca serviços personalizados e exclusivos e que conta com um ambiente reservado, elegante dentro de um espaço de multiserviços relacionados à saúde, beleza e bem-estar.



Um fator decisivo no crescimento dessa demanda foi o nascimento da cultura hipster e do estilo "lumbersexual", ou o famoso "lenhador". A vaidade masculina transformou os hábitos de consumo dos homens criando espaços para saná-los. Há quem diga que o crescimento no mercado deu seus primeiros sinais nos anos 90, mas somente agora é possível perceber o potencial dele.



Assim como em outras partes do mundo, no Brasil houve uma quebra no paradigma de que o cuidado com a beleza por parte dos homens tinha a ver com sexualidade. O homem moderno gosta de se cuidar e se preocupa na busca de novos tratamentos e serviços.



A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) divulgou uma pesquisa revelando que a venda de cosméticos, inclusive de barbear, destinados ao público masculino aumentou no Brasil nos últimos anos. Em 2015, esse segmento de mercado cresceu 2,4% e atualmente, os produtos masculinos representam mais de 10% do consumo total de HPPC no Brasil, totalizando US$ 43 bilhões.



A pesquisa ainda aponta que 83% dos homens entrevistados acreditam hoje em dia não é luxo exclusivo das mulheres a preocupação com a aparência e 54% deles já frequentam regularmente salões de beleza e Barber Shop sem o menor receio.



"Com o crescimento do mercado de beleza masculino identificamos a oportunidade de criar um espaço que atenda às necessidades do homem moderno, em termos de sofisticação e exclusividade. A Barber Shop Mr Franco conta com um ambiente discreto, com decoração inusitada e ao mesmo tempo elegante, dentro de um espaço de multiserviços relacionados à saúde, beleza e bem-estar", afirma Diogo Martins sócio da Barbearia Mr Franco que será inaugurada em Moema - São Paulo.



A barbearia está localizada dentro de um complexo de beleza chamado "Espaço Le Cinq" que além da Barber Shop também conta com salão de beleza, clínica de estética, cirúrgia plástica, nutrologia esportiva e espaço B2B, ou seja, um ponto de encontro para reuniões de negócios.





Mr Franco Barber Shop

Endereço: Alameda dos Aícas, 1165 – Moema

https://www.facebook.com/mrfrancobarbershop

@mrfrancobarbershop