Novos Conceitos da Moda Festa desembarcam na Bahia

É grande a expectativa de profissionais baianos do ramo da moda acerca dos mais novos vestidos de luxo a serem apresentados neste final de semana pela empresária Juliet Torres. Ela, que nos dias 7 e 8 de abril, irá promover o lançamento de peças assinadas por designers da moda nacional e internacional, promete surpreender a todos os convidados com especiais novidades em texturas, tecidos, pedras e recortes.

Considerada pelo universo da moda como um conjunto de verdadeiras obras de arte de vestir, a nova coleção servirá como um farol de referência para todo o mercado de moda festa da Bahia e do Brasil.

Os vestidos serão apresentados em duas edições, na loja Villa Paris, e trará, também, uma variedade de estilos que supera as expectativas. Nesses dois dias, modelos dedicados exclusivamente ao mês das noivas também apontarão novas tendências neste lançamento.

Juliet Torres vem se destacando no mercado de luxo da Bahia, pela inteligência e irreverência com que apresenta as suas peças. E desta vez, mais de 50 novos modelos ampliam esta galeria que servirá, antes de qualquer coisa, como um paradigma das mais coerentes tendências da moda festa de alto padrão.

Neste evento, as festas de debutantes também receberão uma atenção especial de Juliet, que vem observando uma evidente ascensão de festas para jovens e adolescentes. "As debutantes estão literalmente roubando a cena ao se apresentarem cada vez mais luxuosas em suas festas ", afirma.

"A cada edição, sinto-me mais à vontade para ousar e trazer peças mais ricas em detalhes para as clientes Villa Paris. Foi um salto dado com muita firmeza. Hoje ouso dizer que esta é a coleção mais glamurosa da loja. Podem esperar mais pedrarias, mais charme. Enfim, teremos uma nova coleção de encher os olhos", garante a empresária.

Juliet também causa polêmica entre os consumidores deste tipo de produto, ao apresentar preços que estão aquém da grandiosidade das peças. E é nesse sentido que ela atrai cada vez mais curiosos. A loja Villa Paris, que já apresenta uma tradição no que se refere a atendimento diferenciado, oferece, desta vez, aos seus convidados, a oportunidade de entender de perto a razão deste sucesso cada vez mais crescente.

"Nosso serviço é sempre diferenciado. Aqui é possível encontrar vestidos marcantes, para todos os gostos, e atendimento exclusivo. Mas dessa vez, a nova coleção vai além de tudo o que já oferecemos por princípios básicos de sucesso", afirma Juliet.

_______________

A Villa Paris está localizada na Avenida Manoel Dias da Silva, 168, Spazio Europa, Térreo, Pituba. Contatos: (71) 3012-0211, e no WhatsApp: (71) 99175-5537. Você também pode acessar o www.villaparis.com.br e acompanhar as nossas redes sociais: @Villaparisfesta (Instagram) e Villa Paris (Facebook).



Website: http://www.villaparis.com.br