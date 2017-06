Conferência Nacional de Blogs – CNB 2017

A edição de 2017 da Conferência Nacional de Blogs (CNB), evento criado e realizado pela CBBlogers, acontece dia 24 de junho, sábado, das 8h às 18h, no Maksoud Plaza, na rua São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, São Paulo, SP. O luxoso hotel foi escolhido para ser palco da quarta edição do encontro, devido ao grande sucesso das edições anteriores, que têm atraído cada vez mais pessoas que desejam ficar por dentro de tudo o que diz respeito às redes sociais e se destacar no meio digital.



Misturando diversão e aprendizado, a CNB visa disseminar conteúdo de qualidade, promovendo uma maior interação entre os influenciadores digitais e auxiliando na melhora do desempenho de blogueiros e vlogueiros, sendo destinado desde os que ainda pretendem criar um blog, aos que já possuem um canal e desejam se destacar na área e profissionalizar seu trabalho.



Para este ano, espera-se que mais de 700 pessoas prestigiem sete palestras e muitas novidades. Além das idealizadores do evento e sócias da CBB Ana Jacobs e Dani Sanches, especialistas da área, como Luiza Ferraz, fotógrafa queridinha das blogueiras; Bruna Toni, perita no Pinterest e Ana Tex, grande conhecedora de Marketing Digital, ministrarão as palestras ajudando os presentes a melhorarem suas redes sociais. A mesa redonda discutirá temas atuais que afetam ou contribuem no trabalho dos influenciadores digitais com convidados vips como Mari Gonzales, especialista em vida fitness; Igor Saringer, autor de incríveis tutoriais de edição de vídeo e Raíssa, dona de um dos canais mais divertidos e variados da internet sobre assuntos atuais.

Entre as novidades que prometem ser sucesso estão o Espaço Colab, um cantinho especial para gravar vídeos com seus YouTubers preferidos, como SOS Debb, Priscila Simões, Kathy Castricini, Bia Oliveira, Maanuh Scotá e Camila Nunes, e o Lounge ao vivo, que trará as top bloggers Evelyn Regly e a Raka Minelli dando entrevistas exclusivas. O evento também contará com influenciadores que fazem parte do casting da CBB, como Thaiane Lopes, Pam Puertas e Júlia C. Forti e uma palestra surpresa com um convidado especial.

O terceiro lote de ingressos já está à venda e pode ser adquirido no link www.e-inscricao.com/cbblogers/cnb2017.









Cronograma completo do evento:

08:00 – Abertura.

10:00 – Boas-vindas.

10:30 – Tendências e segredos sobre o Instagram com Ana Tex.

11:30 – O papel de uma embaixadora digital (Aspa Cosméticos).

12:00 – Mesa Redonda - Debate: O futuro das mídias digitais e novos papéis dos influenciadores.

13:00 – Intervalo de almoço.

14:00 – Como o Pinterest pode ser fundamental para te divulgar e ajudar a ter mais views (com Bruna Toni).

15:00 – Palestra com Ana Jacobs e Dani Sanches.

16:00 - Mesa Redonda – Empresas: Qual o impacto dos influenciadores nas estratégias das marca.

17:00 - Palestra com convidado surpresa.

18:00 – Encerramento



