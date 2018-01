Confira 5 vestidos de madrinha de celebridades

Quando um casamento de celebridade acontece, um grande conjunto de mulheres volta a atenção para o acontecimento, cria-se a expectativa de analisar os vestidos de festas e a tendência predominante no evento. Tanto o vestido da noiva, como também o vestido de madrinhas e convidadas, são avaliados por profissionais e públicos em geral, podendo servir como inspiração ou do que as mulheres não usarem um casamento.



No ano de 2017, várias celebridades abriram suas cerimônias e festas mostrando o look que usaram em seus casamentos e, por isso, a Dolps, uma loja especializada em vestidos de festa, separou cinco celebridades que brilharam com seus modelos de vestidos de madrinhas, para você conhecer e se inspirar.



Nesta lista, é possível encontrar algumas características que estão presentes nas tendências da temporada ou que prometem fazer sucesso exclusivamente em vestidos de madrinhas



Vestido de madrinha: Marina Ruy Barbosa



Uma das celebridades mais comentadas no ano, Marina Ruy Barbosa escolheu o rosa millennial para seu vestido de madrinha. A cor provavelmente agradou bastante, já que essa foi a mesma cor selecionada para que suas madrinhas comparecessem ao seu casamento.



Vestido de madrinha: Paloma Bernardi e Juliana Paes



As duas amigas escolher o tom rosa para seus vestidos, sendo que os detalhes nos vestidos das madrinhas garantiram a personalidade e bom gosto e de cada uma delas: enquanto Paloma Bernardi optou pelo decote e o tom nude, Juliana Paes escolheu a fenda e um tom o rosa.



Vestido de madrinha: Taylor Swift



Foi com um vestido longo que Taylor Swift foi não apenas madrinha da amiga de infância Britany Maack, mas também a dama de honra, a mais importante das madrinhas convidadas. O modelo é singelo e delicado e utiliza o bordado, as pedrarias e a transparência em tule para dar personalidade ao visual.



Vestido de madrinha: Kate Middleton



A escolha da nobre para a o casamento da irmã foi um vestido característico das celebrações inglesas: comprimento médio, cores sóbrias, mangas longas e a presença do chapéu. A escolha é uma ótima opção para quem busca um modelo comedido e comportado.



Vestido de madrinha: Nina Dobrev



A atriz Nina Dobrev escolheu um modelo cheio de movimento e graça com a linda presença de aplicações em flores no vestido. Como o casamento da amiga Julianne Hough foi ao ar livre, o vestido combinou muito bem e trouxe vivacidade e boas energias para o visual.





