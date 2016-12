Confira sete alimentos que se tornaram inimigos das dietas

A mudança dos hábitos alimentares é primordial nas dietas, assim como a escolha de alimentos mais nutritivos e saudáveis. Priorizar alimentos como legumes, frutas, verduras e grãos e diminuir o consumo de açúcar e gorduras ajudam a manter uma dieta balanceada.



Com estas dicas, o processo de emagrecimento fica muito mais fácil. Mas, mesmo assim, alguns alimentos podem estagnar a dieta. Continue lendo e descubra quais são.



Granola



Este mix de cereais, frutas secas e castanhas leva fibras e vitaminas que dão saciedade e energia, mas também contém bastante açúcar. Portanto, a dica é investir na versão diet/light da mistura já que 100 g de granola têm 421 calorias. Prefira comer a granola no café da manhã para ganhar mais disposição e ainda ter um dia inteiro para gastar as calorias consumidas.



Água de sabor



Beber água para hidratar o corpo é essencial para a nossa sobrevivência e para a dieta. O ideal é beber até 2 litros de água por dia. Pensando nisso, muita gente acaba abusando das águas de sabor, que contém aditivos, adoçantes e, às vezes, até açúcar. As águas de sabor não devem ser consumidas em grande quantidade, no máximo, dois copos por dia.



Saladas prontas



A salada costuma ser uma opção leve e refrescante para os dias de verão, mas aquelas temperadas com molhos prontos, azeite, queijos, azeitonas e croutons devem ser evitadas porque costumam carregar muitas calorias e gordurosas saturadas. Uma opção mais saudável é uma salada preparada na hora, sem a adição de molhos prontos, com folhas verdes e alguma opção de carne branca grelhada.



Açaí



Sucesso no Brasil todo, sobretudo entre praticantes de esportes que adoram se refrescar depois dos exercícios, a fruta da região amazônica pode ser inimiga da dieta. Apesar de ser rico em nutrientes (principalmente: cálcio, ferro, vitamina B1), o principal problema do açaí é a quantidade de calorias do alimento. São 248 calorias em 100 gramas. Os complementos na hora de consumi-lo também costumam tornar ainda mais calórica a fruta, dentre eles: granola, banana picada e leite condensado.



Comida japonesa



Apesar de ser feito com alga, vegetais e frutos do mar, o sushi tem a base de arroz e, às vezes, recheios calóricos como o cream cheese. Sem contar as versões fritas. O sushi tem entre 20 e 45 calorias cada um, mas o problema é que come-se muitos de uma vez só. No almoço ou jantar, limite o consumo até quatro unidades, assim você pode desfrutar do restante do cardápio oferecido no restaurante japonês.



Refrigerantes light ou zero



Os refrigerantes desse tipo não possuem calorias, mas um outro elemento do refrigerante causa preocupação nos especialistas: o adoçante, já que quanto maior for seu consumo, maior fica o desejo por doces.



Barrinhas de cereais



As barrinhas de cereais são ótimas opções para os lanches intermediários, mas contêm, em média, 100 calorias, portanto não devem ser ingeridas à vontade. As que possuem cobertura de chocolate costumam ser as mais calóricas.