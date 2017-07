Confira o charme e a elegância nas estampas de Andrea Marques

A marca homônima de Andrea Marques foi criada em 2007 com o objetivo de apresentar roupas com estampas diferenciadas, cheias de cores e com detalhes que representassem bem a feminilidade e o modo de viver da mulher contemporânea. A designer é frequentemente reconhecida e premiada por suas criações totalmente singulares. Uma das últimas grandes conquistas foi a assinatura do uniforme usado por voluntários do Comitê Olímpico e Paraolímpico das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Agora, a estilista continua investindo em shapes bem atuais e versáteis, que valem a pena conferir.



Para a coleção de Inverno 2017, Andrea Marques se inspirou em uma atmosfera cozy. Roupas cool e sofisticadas, que traduzem a elegância discreta própria da marca, imprimem uma sensação de conforto.



Vestido



Com uma estampa que lembra azulejos vintage, no comprimento curinga e favorito do closet feminino, o Vestido Midi Elástico Terazzo é sensual na medida certa. A faixa na cintura é um truque de styling imbatível para inovar no visual. Ela ajuda a modelar e dá um toque mais charmoso à produção. As cores claras – branco, tons de azul, verde e amarelo – garantem elegância atemporal.



Body



O body voltou com tudo e é hit há muitas temporadas. Em veludo, o Body Cava Americana é um pretinho nada básico, com um charme à parte. Extremamente versátil, o modelo é ideal para usar do dia à noite.



Também no tecido que se consagrou como material fixo na moda, o Body Combinação Garrafa em veludo verde musgo tem alças finas e delicadas, que dão um up imediato no visual. Uma sensualidade nada óbvia e discreta.



