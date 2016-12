Confira cinco nutrientes que ajudam no emagrecimento saudável

Alguns nutrientes presentes nos alimentos do cotidiano podem ajudar a emagrecer. Dando sensação de saciedade ou ajudando a queimar gordura, é possível transformar as refeições em aliadas do emagrecimento com variedade e sabor. Outra boa notícia é que estes nutrientes são encontrados em alimentos baratos, que podem ser comprados em qualquer supermercado ou feira. Passe a incorporá-los em sua dieta e os benefícios serão muitos.



Cálcio



Uma dieta com alto teor de cálcio está ligada a uma maior eliminação de gordura corporal, principalmente a localizada na gordura abdominal, principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e crônicas, como o diabetes. Queijos e iogurtes magros, leite desnatado e coalhadas podem ser introduzidos à alimentação diária. O cálcio também é encontrado no espinafre, castanha-do-pará, feijão cozido, folhas de mostarda, quiabo e ameixas secas, boas opções para os veganos.



Ferro



O ferro ajuda a hemoglobina, células vermelhas do sangue, a carregar o oxigênio para todas as partes do corpo. A deficiência de ferro na alimentação faz com que as células fiquem sem o oxigênio necessário para realizar suas funções, resultando em cansaço, desânimo e exaustão.

A energia proveniente das ações celulares também dá disposição para a prática de exercícios físicos, fundamentais para aumentar o gasto energético. As carnes vermelhas são ótimas fontes de ferro, mas prefira os cortes magros como coxão-mole, coxão-duro e patinho. Para os vegetarianos, pão de soja, salsa, grão-de-bico cozido, leguminosas (ervilhas, lentilhas e feijões) e agrião são opções tão boas quanto.



Gorduras boas



Existem gorduras que podem ser benéficas ao organismo, como as gorduras insaturadas, que aumentam a qualidade da alimentação e estão relacionadas com a melhora dos níveis de colesterol no sangue. Elas reduzem a fome, dando sensação de saciedade e aliviam os sintomas da TPM, que podem estar ligados também à ingestão calórica. As gorduras boas estão presentes na sardinha, no atum, no salmão, nas nozes, no abacate, nas amêndoas, no azeite de oliva e no pistache.



Alimentos ricos em água



Alimentos ricos em água têm baixa quantidade de calorias e têm nutrientes que dão sensação de saciedade. Também ajudam a acabar com a sensação de inchaço e combatem a desidratação. Além disso, são ricos em vitaminas, minerais e quase não contêm gorduras. Os alimentos com maior quantidade de água são rabanete, melancia, alface, tomate, melão, morango, abacaxi, cenoura.



Fibras



As fibras são as campeãs entre os nutrientes que ajudam no emagrecimento. Além de darem sensação de saciedade, estimulam o bom funcionamento do intestino. Elas também estão relacionadas com a diminuição do colesterol e dos níveis de açúcar no sangue. Substitua as farinhas brancas e refinadas de pães e macarrão por versões integrais.



Sementes como linhaça e chia, presente em métodos naturais para emagrecimento como SlimCaps, são grandes fontes de fibras. Maracujá, repolho, goiaba, ervilha e verduras e frutas em geral são ótimas opções também.