Confira os perigos do mega-hair e como realizar um procedimento seguro

O cabelo pode mudar completamente o visual de uma pessoa. Em tempos de transformações, alongar as madeixas e deixá-las com um aspecto mais volumoso tem sido um dos serviços em que os salões de beleza têm dispensado bastante atenção, por conta da grande procura. Mas como em qualquer procedimento, o mega-hair também precisa de alguns cuidados, não só por parte do cabeleireiro, como também das mulheres que buscam essa alternativa.



Seja para aumentar o comprimento sem ter que esperar o crescimento natural, ou mesmo para dar aquele volume arrasador, o mega-hair traz um resultado muito bonito, mas é preciso saber se o cabelo é compatível com o procedimento. A queda dos fios é uma das maiores preocupações, por isso, antes de tomar qualquer decisão, confira abaixo algumas das contraindicações e perigos que o mega-hair pode trazer.



Contraindicações



Embora o efeito que o mega-hair apresenta seja desejado por muitas, é preciso entender que nem tudo convém. Para a mulherada que possui fios muito finos, ou costuma sofrer com quedas frequentes, talvez esse não seja o procedimento mais adequado. Outra questão é o cuidado com as madeixas, que nunca deve ser deixado de lado. Antes de qualquer procedimento, os fios precisam estar nutridos e saudáveis, caso contrário, a queda pode ser inevitável e, muitas vezes, irreversível.



Perigos do mega-hair



Se o procedimento não for realizado de forma adequada, ou a pessoa insistir em seguir com o aplique mesmo que o cabelo não suporte, o principal efeito indesejado é a queda de cabelo temporária ou mesmo permanente. Uma vez causada a morte dos folículos, estrutura capilar em que fica a raiz do cabelo, o crescimento de novos fios fica impossibilitado.



Cuidados pós-aplicação



Além da avaliação das condições do cabelo antes de colocar o mega-hair, o procedimento requer uma manutenção. O profissional que o colocou deve realizar ajustes sempre que necessários, mas em casa, também é importante tomar cuidado com secador e chapinha, e procurar fórmulas sem sal de shampoo e cremes, para maior durabilidade.



Alternativas



Quando identificado que aquele mega-hair mais duradouro não é recomendado, uma válvula de escape é se aliar ao time daquelas que realizam o procedimento provisório. Com um resultado também bastante satisfatório, o mega-hair temporário é utilizado geralmente para dar aquele up para uma festa de casamento ou formatura, por exemplo. Ele pode ser retirado a qualquer momento e não compromete o couro cabeludo. Uma das técnicas empregadas nos salões é a tic-tac, em que as mechas de cabelo são presas por presilhas. Super-rápido de colocar e fácil de retirar.



Esses cuidados devem ser levados em consideração em especial pelas mulheres que desejam fazer um procedimento mais duradouro. Segundo O Rei dos Cabelos , salão especializado em alongamento, a busca por um local com credibilidade pode ser determinante. "Apenas profissionais responsáveis podem realizar uma avaliação do cabelo, para então sugerir qual a técnica mais apropriada, garantindo um resultado bonito, sem comprometer os fios", destaca.





Website: https://oreidoscabelos.com.br/