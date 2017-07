Conforme o Visagismo, qual corte de cabelo mais combina com seu rosto?

Bateu aquela vontade de mudar?



A primeira coisa que a maioria das mulheres pensa é em cortar os cabelos de uma forma diferente, mas antes de se decidir por um novo visual, o que você faz?



Pesquisa cortes de cabelo da moda, ou deseja aquele cabelo que ficou incrível para uma determinada atriz? Não aconselho a seguir somente essas informações.



A escolha do seu novo corte de cabelo depende de algo mais específico: você deve saber o formato do seu rosto, para que o corte seja feito de acordo com o formato mais harmonioso!



E para isso, saiba que você pode recorrer ao Visagismo para entender melhor suas feições, afirma o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade.



Chegamos então a um questionamento sobre seguir a moda dos cabelos, e como isto pode ser feito. E digo que não é este o parâmetro que funciona na escolha de um corte de cabelo bonito e harmonioso. Sabe por que?



Para quem pensa que existem apenas 2 formatos de rosto (redondo e oval) temos uma notícia: existem vários. E para cada formato, um corte ideal de cabelo. Parece complexo, não é?



Mas fique tranquila. Basta apenas ter em mente que para que esta mudança seja satisfatória, é importante que antes de tudo você descubra qual é o formato do seu rosto, e a partir daí, fica mais fácil escolher o corte de cabelo que mais combina com você, para que seus traços sejam valorizados ou até mesmo evidenciados de forma positiva.



Entenda a seguir qual corte é ideal para cada tipo de cabelo:



Rosto Oval



Este tipo de rosto chamamos de "ideal". O rosto mais eclético de todos, e ao mesmo tempo, o mais raro. Quando se fala em combinar cortes de cabelo. Quase todos os tipos costumam ficar bons para quem tem o rosto oval, sejam cortes curtos, longos ou médios.



Além disso, quem os possui pode usar e abusar das franjas e repicados. Há quem diga que os demais formatos de rosto tendem a se adaptar ao oval, ou então destacar aquilo que também possuem de especial.



Rosto triangular



Base alta



O rosto triangular de base alta exige a suavização da testa, que fica de fato mais aparente. Mas isso não é um problema: a utilização de repicados, franjas e cortes curtos e longos é ideal para este tipo de rosto.



Base baixa



Por ter um destaque maior na parte de baixo, este tipo de rosto exige cortes mais trabalhados, como repicados médios e desfiados, a fim de amenizar a linha do queixo e tornar a fisionomia mais suave.



Rosto Retangular



Retângulo alto



O rosto retângulo alto é mais fino e comprido por si só, e dispensa logo de primeira cortes curtos, que podem deixar o visual agressivo, destoante. O ideal é a utilização de franjas e formatos longos/repicados.



Retângulo Baixo



Tratam-se de rostos de estrutura mais largas, com menor comprimento. Para este formato é recomendável a utilização de duas camadas de cabelo, a fim de se destacar a parte de cima do rosto e dar leveza ao contraste causado pela largura evidente.



Rosto Quadrado



Apesar de demonstrar força e elegância, os rostos quadrados exigem cortes que tornem a aparência mais suave. Isso significa que você deve apostar em camadas e repicados, que ajudam a amenizar as curvas fortes do rosto. Cabelos curtos com franjas mais compridas, ou inteiras, também são uma boa pedida.



Rosto Redondo



Por se tratar de um rosto marcante, possui formato mais avantajado e aparente, o que exige cabelos mais retos e de preferência, com caimento sobre o rosto. O objetivo desse tipo de corte seria suavizar a região das bochechas, que costuma ser muito evidente nesse tipo de formato de rosto.



Rosto Losango



Este formato de rosto conta com maçãs mais altas e proeminentes, em contraponto com queixos finos e testas mais delicadas, portanto, é aconselhável usar e abusar dos repicados, que podem ser feitos até a altura das maçãs do rosto ou até mesmo dos olhos.



Sendo assim, você sabia da existência de tantos formatos de rosto?



Pois é. Se você já conseguiu descobrir qual o formato do seu rosto, conte para gente aqui nos comentários qual é, e se você acertou no seu corte! Caso esteja em dúvidas, procure um visagista. Ele vai saber lhe dizer qual o estilo ideal de corte, que irá funcionar em harmonia com suas feições!

