Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais terá apresentação de tecnologia inovadora para tratamento de cárie

A Orto Dente, empresa reconhecida na área de odontologia por trazer ao Brasil a tecnologia Brix 3000, terá um estande no 13° Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais, que será realizado entre os dias 6 e 8 de abril, no Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785 – Centro). O evento, que terá a participação de cerca de 3 mil congressistas, trará para a capital mineira grandes nomes da odontologia mundial, como Ronaldo Hirata, Gilles Lavigne e Aki Yoshida.



No estande da Orto Dente, os participantes do congresso poderão conferir a linha Infinity Orthodontics e o Brix 3000. A primeira é uma tecnologia de ponta e de alta eficiência no alinhamento e nivelamento dos dentes e estética agradável. Já o Brix 3000 é um gel enzimático desenvolvido, que tem como princípio ativo a papaína, substância extraída das folhas e frutos do mamão. O produto trata as cáries de forma rápida, indolor e sem a necessidade de anestesia e motorzinho. Basta que o dentista aplique o gel, espere dois minutos e inicie a remoção das cáries com a colher de dentina. O Brix 3000 possui liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e é distribuído no Brasil exclusivamente pela Orto Dente.



O grande diferencial do Brix 3000 é a tecnologia EBE (Encapsulating Buffer Emulsion), que comprime o princípio ativo em pequenas cápsulas e o imobiliza no gel, conferindo estabilidade e multiplicando a atividade enzimática do produto. A concentração de 3000 U/mg faz do Brix 3000 um produto único e totalmente inovador no mundo.



O diretor da Orto Dente, Pablo Nunes, reforça a importância da experiência positiva no tratamento odontológico proporcionada pelo Brix 3000. "Produtos inovadores tornam a odontologia algo muito mais próximo, com resultados mais benéficos para dos pacientes, preservando uma quantidade maior de estruturas saudáveis dos dentes. Por isso, é preciso ficar atento ao que está sendo desenvolvido no mundo e reunir esforços para tornar o Brasil parte desse movimento. O bem-estar dos pacientes é um dos principais fatores que motivam a continuidade do tratamento."



As inovações na odontologia, como o Brix 3000, tem feito dos incômodos no tratamento odontológico algo do passado. O gel foi testado em mais de 2 mil pacientes com diferentes níveis de infecção por cáries e ficou comprovado que não há dor ou irritação, o que torna o produto apto a ser aplicado em crianças e adultos, sem restrições. Também não existem contraindicações para gestantes ou idosos.



"O Brix 3000 também representa um avanço para a saúde dos dentes submetidos ao tratamento de cáries, pois não há mais o dano causado pela broca. O produto tem alto poder antisséptico e combate bactérias e fungos. Assim, o tratamento é totalmente seguro e sem implicações para a saúde bucal", avalia o dentista Alexandre Magno, consultor técnico da Orto Dente.



Praticidade para o dentista - Se os benefícios do Brix 3000 vão ao encontro da melhora no bem-estar dos pacientes durante o tratamento, para o dentista a praticidade é o principal ganho. O gel vem embalado em bisnagas ecológicas de 3ml, que tratam em média 45 cáries, o que reduz os custos e o tempo de tratamento. O dentista também pode tratar mais de uma cárie simultaneamente, sem causar qualquer tipo de desconforto ao paciente.



"A agilidade na remoção das cáries proporcionada pelo Brix 3000 reduz a resistência natural ao tratamento odontológico e aumenta a adesão dos pacientes. São necessárias duas ou três aplicações, o que diminui consideravelmente o tempo, se comparado a procedimentos similares", explica o consultor técnico Alexandre Magno.



Outra vantagem é que o profissional não vai precisar renovar a infraestrutura do consultório para usar o Brix 3000, acrescenta Magno. O produto, inclusive, não exige cuidados especiais no armazenamento e dispensa refrigeração.