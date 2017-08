Conheça 4 produtos naturais que podem mudar a sua vida

Mesmo com a crescente preocupação com o corpo e a chamada onda fitness, muitas pessoas ainda sentem dificuldades em modificar a rotina e incluir hábitos mais saudáveis no dia a dia, como a prática de exercícios físicos e a inclusão de uma alimentação mais saudável, com menos industrializados. O acúmulo de atividades no trabalho e a falta de tempo são as maiores desculpas que damos para justificar esse comportamento.



Embora seja de extrema importância a prática de exercícios físicos, os primeiros cuidados começam com uma boa alimentação. Mudar a alimentação visando mais saúde não requer tantos esforços assim. "É preciso fazer trocas inteligentes no cardápio e, quando necessário, recorrer à suplementação alimentar", explica Lucas Marder de Oliveira Reis, sócio da Ocean Drop .



A Ocean Drop é uma empresa especializada em suplementos alimentares à base de algas, ideal para atletas, veganos, vegetarianos ou simplesmente para quem busca um estilo de vida mais saudável. As algas, por sua vez, geram muitos benefícios à saúde, uma vez que se enquadram na categoria de "superfoods" - alimentos com maior diversidade e concentração de nutrientes se comparado aos alimentos que consumimos diariamente.



Os produtos são recomendados para diferentes públicos: atletas - que buscam melhora de performance via suplementação natural; vegetarianos e veganos - que buscam suplementação alimentar 100% vegetal e eficiente diariamente; e Pessoas com rotina intensa - que buscam uma forma de alimentação eficiente, prática e saudável diante das atividades diárias.



"São quatro suplementos para o auxílio do bem-estar, estética, controle de peso e prevenção de doenças e controle do peso: Ágar-Ágar, Cálcio de Algas, Chlorella e Spirulina", observa Reis. Conheça cada um deles:



Ágar-Ágar



Ágar-Ágar é um extrato de algas marinhas. Suas cápsulas são compostas por fibras e minerais, como potássio e magnésio.



O principal objetivo de quem toma ágar-ágar é o cuidado estético "de dentro para fora" o peso. Afinal, o extrato atua como estimulante na produção de colágeno pelo organismo, melhorando a elasticidade da pele e fortificação dos cabelos e unhas. O ágar-ágar também pode auxiliar no controle do peso, estimulando a saciedade quando consumido antes das refeições, desintoxicando o organismo, além de estimular os movimentos intestinais.



Cálcio de algas



O cálcio de algas é proveniente de uma fonte 100% vegetal (algas), natural e orgânica, sua absorção é 30 % maior que outras fontes de cálcio.



Esse suplemento propõe diversos benefícios para o corpo, como: melhor qualidade do sono, manutenção do metabolismo, geração de energia, fortalecimento do sistema imunológico, digestão, estabilidade no peso e diminuição do estresse.



"Para aqueles que praticam exercícios físicos de alto rendimento, o cálcio de algas é ideal, porque ele provoca nos músculos um processo de contração e relaxamento, a fim de melhorar o rendimento atlético e evitar lesões", explica Reis.



Além disso, o cálcio tem como principal função a fortificação dos ossos e dentes. Atua na manutenção da saúde e previne doenças, como osteoporose e pressão alta.



Chlorella



Chlorella é uma antiga microalga que contém mais clorofila do que qualquer outra planta na Terra. Ela possui um composto único chamado de "Fator de Crescimento Chlorella" que possibilita a reconstrução de células e tecidos do corpo.



O suplemento é uma ótima fonte de Ômegas 3, 6, 9 e vitaminas C, E, B6, além da B12. Esses compostos ajudam a combater infecções e diminuem o risco de problemas cardiovasculares.



Conheça algumas vantagens do Chlorella: diminuir a toxicidade em órgãos como fígado e rins, auxiliar o corpo na eliminação das toxinas e metais, aumentar as células de defesa, combater o colesterol ruim, estimular a flora bacteriana, controlar o nível de açúcar e pH sanguíneo.



Spirulina



Spirulina é uma alga azul que, quando tomada diariamente, nos proporciona mais energia para as tarefas do dia a dia. As cápsulas de Spirulina da Ocean Drop possuem aminoácidos, minerais, vitaminas, antioxidantes e óleos. Este suplemento é considerado a maior fonte de proteína do planeta.



Ela auxilia na fortificação e recuperação dos ossos, ajuda na manutenção da saúde neurológica, mantém o metabolismo ativo, retarda o envelhecimento, contribui para o bom funcionamento dos órgãos e regula o movimento de contração e relaxamento muscular, evitando dores e câimbras.



Na parte da estética, a Spirulina confere elasticidade à pele, fortalece as unhas, aumenta o brilho dos cabelos e previne o ressecamento.



Nutrição consciente e inteligente



Os produtos da Ocean Drop são 100% vegetais e práticos se tratando de consumo. Vegetarianos e veganos podem consumir os suplementos tranquilamente. "Na Ocean Drop não aceitamos produtos testados em animais", ressalta Reis.



A empresa também é preocupada com a sustentabilidade e todas as suas embalagens são feitas de material reciclável. Saiba mais: https://oceandrop.com.br.





