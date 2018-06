Conheça 5 alimentos que ajudam a se livrar das olheiras

A pele do sob o olho é uma das partes mais delicadas do nosso corpo. Consumir álcool, falta de sono, envelhecimento, cafeína e falta de ingestão adequada de água pode resultar em olheiras ao redor dos olhos.



Às vezes, as olheiras são tão teimosas que acabamos tentando todos os remédios possíveis na tentativa de nos livrar delas, mas sem resultados felizes. O que geralmente não pensamos é que manter um estilo de vida melhor e consumir alimentos ricos em vitaminas pode nos ajudar a nos livrar dessas olheiras.



E é o que alerta a nutricionista Angela Faustin autora do guia olheiras nunca mais, diz: "precisamos estar mais conscientes sobre a ingestão de nossos alimentos".



Ela explica que devemos consumir alimentos que são ricos em: vitamina K, vitamina C, vitamina A e vitamina E para reduzir ou até mesmo eliminar as olheiras.



Beber pelo menos 2 litros de água todos os dias e tomar oito horas diárias de sono pode resolver o problema. Dito isto, pedimos que ela reunisse uma lista de alimentos que podem ajudá-lo a se livrar de suas olheiras:



1-Pepino

Pepino é um clássico alimento de beleza que tem um alto teor de água, que hidrata nosso corpo e ajuda a lutar contra as olheiras.

Contém sílica para aumentar o colágeno, enxofre para fortalecimento da pele, juntamente com as vitaminas A, C, E e K, que aumentam a elasticidade dos vasos sanguíneos e ajudam a remover as olheiras.

Pepino hidrata a nossa pele e ajuda a lutar contra as olheiras.



2-Melancia

A melancia tem um alto teor de água, quase 92%, o que ajuda a equilibrar a proporção de água no nosso corpo.

Ela também contém:

-Betacaroteno

-Licopeno

-Fibra

-Vitamina b1 e b6

-Vitamina c

-Potássio

-Magnésio

Que sustentam a saúde dos nossos olhos.

A melancia ainda equilibra a proporção de água no nosso corpo



3-Tomate

Tomate é composto por poderosos antioxidantes que ajudam a proteger os vasos sanguíneos delicados sob os olhos e estimula ainda mais a circulação sanguínea.

Os tomates também são ricos em:

-Licopeno

-Luteína

-Betacaroteno

-Quercetina

-Vitamina c

Que são conhecidos por manter um regime de pele saudável.

O tomate também protege os delicados vasos sanguíneos sob os nossos olhos.



4-Gergelim

Gergelim é considerado uma 'comida mágica', e você ainda pergunta por quê?

Ele é rico em vitamina E, que ajuda a facilitar a formação de olheiras.

Serve para eliminar as olheiras, nutrindo os olhos e a ocular.



5-Groselha

A groselha preta é conhecida por melhorar a circulação do sangue, especialmente para o nervo óptico dos nossos olhos.

Ela contém antocianinas que fornecem mais oxigênio aos tecidos, ajudando ainda mais a reduzir as olheiras.



Ao comer esses alimentos, você pode se livrar de suas olheiras naturalmente. Mas, lembre-se que as olheiras levam tempo para curar e exigem grande disciplina. Uma dieta regular e saudável e um programa de cuidados com a pele devem ser seguidos para observar a mudança positiva.



E para ter acesso ao cardápio completo mais dicas naturais da nutricionista basta digitar "olheiras nunca mais" de Angela Faustin em seu navegador.



