Conheça Autobronzeador em Mousse da Skelt

A busca por produtos de beleza nunca para. Pensando nisso, a Skelt está sempre inovando e investindo em tecnologias avançadas, que garantem bronzeado forte e natural com produtos instantâneos, gradual, anticelulite, e, por fim, o Autobronzeador em Mousse.



A fórmula inovadora te deixa bronzeado até 12 dias após a aplicação. Você fica com a cor do verão em poucos minutos. O produto deve agir na sua pele entre 3h (bronzeado claro) ou 8h (bronzeado escuro).



Para aplicar o Autobronzeador em Mousse, use a Luva Aplicadora Skelt Tanning Mitt . Esta aplica o produto de maneira uniforme. Deixe o bronzeador agindo o tempo necessário para te deixar na cor que deseja. Depois, para retirar tome um banho com água quente, não use sabonete para a retirada do produto.



Em até 24h a cor se intensificará e te deixará com um bronzeado natural por até 12 dias depois da aplicação.



Como usar o Autobronzeador em Mousse da Skelt?



1. Limpe bem a pele, caso seja necessário, faça uma esfoliação;

2. Use a Luva Aplicadora Skelt Tanning Mitt, com ela você aplica de modo uniforme o autobronzeador;

3. Espalhe o autobronzeador em movimentos circulares;

4. Deixe o produto agir por pelo menos 3 horas para uma boa aplicação;

5. Retire o Autobronzeador em Mousse apenas com água quente.

6. Após 24 horas, o autobronzeador em Mousse terá se desenvolvido por completo;

7. O bronzeado dura até 12 dias.



Dúvidas sobre o produto



● O Autobronzeador em Mousse não tem odor desagradável;

● Não mancha a roupa;

● Um frasco de Autobronzeador em Mousse dura até 9 aplicações.

● O Autobronzeador em Mousse também está disponível no Kit Autobronzeador e no Kit Super Bronze.







Website: https://www.skelt.com.br/