Conheça os benefícios que a barba traz para saúde

Por questão de estilo ou até mesmo para esconder algumas imperfeições do rosto, a barba caiu no gosto dos homens e a cada dia eles procuram formas de deixa-la mais bonita e cheia. Mas segundo a ciência, a barba pode não só ajudar na questão visual, mas também na saúde.



Segundo pesquisas da Universidade de Queensland, os pelos no rosto ajudam a evitar alergias, tosse e ainda serve como protetor solar. Os estudos mostraram que a parte do rosto coberta pela barba recebe três vezes menos exposição solar que as áreas lisas. Isso representa um bloqueio contra os raios UV de até 95%, dependendo do comprimento do fio.



Para quem deixa o bigode vistoso, a notícia é melhor ainda. Pesquisadores descobriram que quem tem asma ou alergia por cheiros (como de pólen) ou poeira, o bigode serve como uma espécie de filtro destes elementos, como acontece na área nasal.



Já os pelos que crescem no pescoço e no queixo ajudam a evitar a tosse, pois assim como o cabelo funciona como isolador térmico, a barba contribui para equilibrar a temperatura na região em dias mais gelados.



As notícias são boas para os barbudos, mas tudo isso só funciona se a barba for bem cuidada e higienizada de forma adequada. De acordo com o cabeleireiro do salão Aguinaldo Cabelos by Andrea, Rafael Augusto, para deixar os pelos macios e bem limpos, o ideal é usar produtos específicos para este tipo de fio. E tem de tudo: shampoo, óleo e até mesmo pomadas. "Estes produtos vão deixar a barba mais bonita e macia. Se for uma barba com fio mais curto, a manutenção é semanal. Mas se for de fio longo, 1 vez a cada 20 dias ou 1 vez por mês está de bom tamanho", acrescenta.





Sobre Aguinaldo Cabelos by Andrea

Há 12 anos no Shopping D. Pedro Shopping, o salão Aguinaldo Cabelos by Andrea é liderado pela linguista, visagista e cabeleireira Andrea Ferreira Sousa, que possui mais de 22 anos de experiência na área de beleza. O espaço com mais de 200 metros quadrados conta com 70 profissionais, entre eles 12 cabeleireiros, 5 maquiadores, esteticistas, podólogas e depiladoras.



A marca registrada do espaço é o aconchego familiar e ambiente descontraído. Além disso, a busca constante por aprendizado dos profissionais do salão é um grande diferencial da equipe, que tem como objetivo oferecer para os clientes os melhores e mais atuais tratamentos capilares e estéticos.



O salão Aguinaldo Cabelos by Andrea possui ainda atendimento diferenciado para homens interessados em fazer cabelo e barba, Nail Bar e uma cantina com doces, salgados e até almoços para clientes. Um ambiente para relaxar e se cuidar por inteiro.



SERVIÇO

Aguinaldo Cabelos by Andrea

Shopping Parque D. Pedro – Avenida Guilherme Campos, 500, Entrada das Águas

Telefone (19) 3756-9525

www.aguinaldocabelosbyandrea.com.br