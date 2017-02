Conheça a calcinha Hanky Panky

Tidas como confortáveis e sensuais, as calcinhas Hanky Panky têm diversas padronagens, como animal print, flores, tie dye, com laços e também plus size.



Este modelo de calcinha, que também ganhou sua versão similar na moda praia, foi muito utilizada pela apresentadora Nicole Bahls.



O Grupo Lutestil, fabricante da marca LUT moda íntima feminina, criou modelos especiais para o verão. De acordo com Júnior Lutestil, diretor da empresa, os grandes magazines solicitam cada vez mais opções sensuais para o público feminino.



"Estamos com uma procura grande no verão para estes modelos da calcinha Hanky Panky. Desenvolvemos duas cores, rosa com branco e azul. Além disso, também temos o modelo na cor branca criada especialmente para plus size. A aceitação e feedback estão super positivos e nosso objetivo é aumentar ainda mais a produção deste modelo", explica.



A publicitária Solange Felipe conta que usa este modelo de lingerie. "É um modelo confortável, com uma pegada mais moderna e feminina. As lingeries precisam também traduzir a moda, estarem up to date com as tendências."



Sobre a Lutestil

Há 35 anos no mercado de moda íntima feminina, a Lutestil é uma importante marca que atende os maiores magazines do país e lojas de todo o Brasil, graças a sua elevada capacidade de produção mensal.