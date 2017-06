Conheça as causas e dicas das celebridades para queda de cabelo

Todos os dias pessoas sofrem com a queda de cabelo, assim como as pessoas comuns o fato também aconteceu com algumas mulheres mais belas, fortes e inteligentes do mundo e pode trazer algum conforto para aquelas que sentem prejudicadas na sua imagem.



Celebridades que sofrem queda de cabelo por tração

Há muitas celebridades lá fora, que admitiram arruinar seus cabelos devido ao muito puxar e trançar incluem a modelo Naomi Campbell, Christina Aguilera e a cantora Fergie.

Como Rachel em Friends, Jennifer Aniston era famosa por seus lindos cabelos. Ela agora se refere a ele como o "pior cabelo do mundo", simplesmente porque ele foi criado com extensões devido à calvície em vários lugares.

Talvez uma das sofredoras mais famosas de calvície prematura devido à tração foi Farrah Fawcett que nos anos setenta era muito conhecida por suas belas tranças. Aparentemente, ela era bastante careca na parte de trás da cabeça e foram necessários apliques de cabelo para fazer seu cabelo mais cheio e normal.



Celebridades que perderam o cabelo por causa de relaxantes

Oprah Winfrey é um dos exemplos mais famosos de alguém que perdeu todo seu cabelo depois de usar relaxantes. Este incidente, que ela relatou várias vezes, aconteceu durante as primeiras semanas que ela estava no ar em seu primeiro emprego em Chicago. Todos os cabelos de Oprah caíram e ela teve que usar uma peruca por semanas para apresentar os programas.



Celebridades que perderam o cabelo devido à gravidez

Perda de cabelo relacionado à gravidez tende a ocorrer perto da linha do cabelo, mais ao redor das orelhas e perto dos templos.

Existem várias celebridades que admitiram a perda de cabelo durante a gravidez. Um exemplo muito famoso é Geena Davis, que falou abertamente sobre a forma como ela perdeu cabelo devido a alterações hormonais na gravidez de seu primeiro filho. A crise levou-a a usar apliques com pedaços de cabelo para passar no tapete vermelho.

Outras estrelas que sofreram perda de cabelo visualmente óbvia durante a gravidez incluem Debra Messing, Cate Blanchette, Gwyneth Paltrow e Dixie Chick Natalie Maines.



Celebridades que perderam o cabelo devido à idade

Dolly Parton admitiu ter que usar perucas desde 2002 simplesmente porque ela ficou mais velha e seu cabelo começou a ficar mais fino. Joan Rivers também usa apliques pela mesma razão.



O que fazer se você está perdendo seu cabelo?

Você precisa ir a um médico para reduzir as causas e tratar os problemas subjacentes que podem levar à perda de cabelo esse é o passo mais importante que você pode tomar para corrigir o problema.



Mas como esconder a falta de cabelo?

Um tanto surpreendentemente, os estilistas recomendam cortar o cabelo em um corte mais curto, assim seu visual tende parecer mais cheio e mais saudável do que estilos mais longos que podem denunciar ainda mais seu cabelo com falhas.

Bobes no cabelo pode ser seu melhor amigo, especialmente se eles são retos com falhas. Com bônus estra você não precisará passar uma hora na frente do espelho todos os dias, esse método ajuda mesmo se você não tem o cabelo naturalmente liso.

No que diz respeito a produtos procure por mousses para volume, levantadores de raiz, que pode criar volume. Apenas certifique-se de lavar o cabelo cuidadosamente e regularmente, caso contrário resíduos do produto pode pesar o cabelo para baixo, contrariando os benefícios.

Colorir o cabelo também pode torná-lo mais cheio, porque os especialistas dizem que pode inchar a cutícula do seu cabelo, dando-lhe a aparência de mais volume. A chave é colorir o cabelo com segurança com um profissional para evitar danos que podem causar quebra.

Você também pode usar sprays para raiz em cores perto de seu, para camuflar uma parte mais larga ou couro cabeludo visível.

Existem remédios naturais que ajudam combater a queda de cabelo como: ovos, alho, alecrim, batata, babosa, óleo de coco, dieta rica em proteína e outros.

Não perca a esperança: novos tratamentos para tratar perda de cabelo estão sendo descobertos todos os dias, então é provável que você não tenha que lidar com isso para sempre. E até então, agora você tem as dicas que você precisa para se sentir melhor!

Este conteúdo não substituiu uma consulta médica.

Website: https://beleza.blog.br/remedio-natural-para-queda-de-cabelo-6-receitas-caseiras