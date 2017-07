Conheça dicas de especialista para organizar bolsas femininas

É certo que toda mulher necessita carregar, diariamente, muitos pertences na bolsa. As tarefas e os compromissos do dia a dia exigem que os documentos, agendas, canetas, eletrônicos, cosméticos, entre muitas outras coisas estejam sempre à mão de modo fácil. E é a partir desse ponto que a dificuldade realmente aparece: a grande maioria das mulheres não sabe como organizar as bolsas femininas.



A falta de habilidade acaba fazendo com que seja bem difícil encontrar qualquer objeto, além disso, o público feminino costuma sobrecarregar bastante as bolsas, fator que causa muitos problemas relacionados à má postura, dores, escolioses, entre muitos outros problemas.



Os organizadores profissionais de bolsas femininas dão informações e dicas de como arrumar os acessórios de maneira prática e segura. Vale a pena se atentar às orientações.



• Carregar somente o necessário



Muitas mulheres acabam acumulando objetos que não têm necessidade alguma de estar na bolsa, por isso, o indicado é pensar muito bem para que cada objeto vai servir antes de colocá-lo na bolsa. Também é importante rever sempre o acessório a fim de retirar pertences que não servem mais ao dia a dia – por exemplo: contas pagas; papéis de banco; recipientes vazios, etc.



• Evitar itens volumosos



É essencial também que as mulheres escolham objetos menores e compactos para levar na bolsa. Os especialistas sugerem carteiras leves somente para comportar cartões, dinheiro em papel; porta moedas pequenino; agenda de material leve e pequeno; nécessaire com poucas maquiagens e cosméticos; entre outros pertences. Uma dica muito bacana são os pertences em tamanho "viagem" – larguras e comprimentos bem compactos.



• Separar os objetos por categoria



Reúna todos os pertences em uma mesa, em seguida, separe-os por categoria: documentos; cartões; moedas; cosméticos; remédios; agenda; eletrônicos; entre outros. Providencie acessórios para comportar cada grupo desses de objetos. Essa separação contribui para a fácil organização e, consequentemente, facilidade na hora de procurar e encontrar qualquer pertence na bolsa.



• Usar organizador de bolsa



Para que a separação dos objetos por categoria seja possível, é necessário ter alguns tipos de organizadores de bolsa. Tenha sempre nécessaire para os cosméticos; níquel para as moedas; porta cartões; carteiras pequenas para dinheiro em espécie; pastas para documentos e contas; arames pequeninos para amarrar carregadores de celular e fone de ouvido e outro nécessaire para comportar os remédios.



A loja virtual Monica Sanches tem várias opções modernas e muito bonitas de bolsas femininas, além disso, também é possível encontrar e adquirir nécessaires, niqueis, porta documentos e várias outras formas de organizadores.



Sobre a loja



A empresa MONICA SANCHES foi fundada em 1990 na cidade de Itatiba, interior de São Paulo e ao longo de todo este tempo tem mantido uma posição de destaque no mercado, atuando com lojas em diversas cidades do Brasil, como Brasília, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas.



Nossa principal especialização é a fabricação e comércio de bolsas e acessórios femininos.



Com mais de 25 anos no mercado, a marca conseguiu traduzir a feminilidade, a personalidade e o estilo inconfundível da mulher brasileira, com uma pitada do estilo europeu.



O próprio nome já traz esta mistura. A origem do nome Monica Sanches atende ao desejo de aliar a feminilidade da mulher brasileira com suas origens europeias, e possuir uma marca de fácil memorização.



Diferenciais – Produtos



Um dos principais diferenciais da marca é não criar coleções de estações, e sim criar os desejos que a mulher busca!



Para isso, nossa empresa dispõe de profissionais altamente qualificados que estão constantemente aprimorando seus métodos e conhecimentos para sempre atender as necessidades de nossos clientes com máxima eficiência.



Dispomos de diversos modelos em nossas coleções, e a cada mês inovamos, o que nos coloca como ponto de referência no comércio de artigos femininos.



Endereço



Rua Olympia da Silveira Franco,180 - Jd. Arizona Itatiba/SP - CEP 13255-155

Website: https://lojavirtual.monicasanches.com.br/