Conheça os estilos de tornozeleira de prata

A tornozeleira de prata é uma verdadeira moda atemporal. O acessório está sempre atrelado às tendências de roupas e sapatos que exigem acessórios bonitos e elegantes. Tudo isso porque a prata combina com todos os estilos, cores, formas e demais composições e detalhes. É possível usar a tornozeleira de prata com diferentes roupas que deixam o tornozelo à mostra, além também dos calçados abertos: sandálias; chinelos; rasteiras; tamancos, entre outros. A Só Prata tem modelos adequados para todas as ocasiões.



Tornozeleiras de prata finas e com adornos



O modelo estreito e com delicados detalhes combina com todos homens e mulheres. A peça também cabe a todas ocasiões, mas principalmente para momentos formais em que as pessoas vestem roupas e calçados sociais.



Tornozeleiras de prata indiana



Tipo ideal para as composições de looks que equilibrem as formas, ou seja, sem excessos de formatos e estampas com desenhos redondos, quadrados, retangulares, entre outros. O modelo expressa sentido muito moderno e único para ocasiões informais.



Tornozeleiras de prata com pingentes



O pingente é um toque especial de delicadeza, sofisticação e beleza. Estes tipos de modelos são indicados para ocasiões casuais, como o próprio dia a dia de trabalhos e estudos. As mulheres ainda podem escolher pingentes que digam bastante a respeito da própria personalidade e forma de levar a vida – existem pingentes com símbolos de profissões, letras, nomes, figuras e muito mais.



Tornozeleiras de prata romântica



Modelo perfeito para as mulheres que prezam pelo romantismo ou ainda uma opção para os homens presentearem esposas, filhas, mães, avós, afilhadas, amigas e mais. A peça varia formas maiores e menores de corações para compor uma imagem muito moderna e criativa. A tornozeleira é ideal para ocasiões informais ou casuais.



Mais um ponto interessante é que a tornozeleira de prata também combina muito bem com vários outros acessórios. Os homens podem optar por correntes ou braceletes também de prata a fim de criar um conjunto harmônico de peças. Já as mulheres têm as opções de brincos, anéis, colares ou gargantilhas sem detalhes e com pingentes que realçam o visual como um todo. A loja virtual Só Prata tem esses acessórios em prata para quem deseja montar esses looks.



Sobre a Só Prata



Fundada em 1995, a Só Prata é hoje uma das lojas em comércio varejista com maior variedade de joias em prata no Brasil. Com diversos modelos de alianças de compromisso, anéis, brincos, colares, pulseiras e acessórios de prata, nossa empresa nasceu da necessidade de suprir uma carência de mercado, na qual buscava-se muito mais que um desejo de comprar, e sim, a confiança na hora de adquirir uma joia.



Com mais de 19 anos de experiência no ramo, inclusive no exterior, nossa linha de produtos traz peças importadas (Bali, Índia, Tailândia, Nepal, México etc...) e nacionais.



