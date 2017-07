Conheça os exames necessários para um bom acompanhamento de próteses de silicone

As próteses de silicone evoluíram muito na última década, garantindo ainda mais segurança e qualidade no resultado das cirurgias.



Mas embora os implantes atuais sejam projetados para oferecer uma longa durabilidade, é importante fazer a substituição em um período de quinze a vinte anos.



Para saber o momento certo da troca e acompanhar o status das próteses de silicone, os especialistas indicam a realização de alguns exames.



Através deles é possível monitorar as próteses, bem como quaisquer anomalias que possam ter surgido na região. Saiba mais a seguir:



Ressonância magnética: totalmente indolor, o exame utiliza radiofrequência e um campo magnético para fornecer um diagnóstico por imagem extremamente detalhado. Pacientes que possuem próteses de silicone devem realizá-lo a cada cinco anos.



Ultrassonografia: com indicação anual, a ultrassonografia tem como objetivo identificar se há algum tipo de alteração nas próteses.



Mamografia: voltado para o acompanhamento da saúde mamária da paciente, ele permite detectar nódulos, contraturas capsulares e demais anormalidades que possam ter surgido com o passar dos anos.



Vale reforçar que estes exames já fazem parte da rotina de cuidados com a saúde de toda mulher, independentemente dela possuir ou não implantes de silicone. As próteses não representam nenhum risco em relação à ocorrência de um possível câncer de mama.



Muito pelo contrário: pesquisas indicam que pacientes que fazem a cirurgia para colocação das próteses de silicone sentem-se mais confiantes. A nova imagem resgata a autoestima, estimulando uma rotina mais assídua de cuidados pessoais e o combate da depressão.



Para garantir um bom resultado da cirurgia, é fundamental consultar um cirurgião plástico que seja membro titular da SBCP – Sociedade Brasileira da Cirurgia Plástica e especialista em próteses de silicone.



Dessa forma a paciente estará segura de suas escolhas, sabendo que contará com uma opção com altíssimos níveis de excelência e durabilidade.



Saiba mais sobre a Clínica Lange

Localizada em Pinheiros, São Paulo/SP, a Clínica Lange possui uma equipe com profunda expertise em cirurgia plástica reparadora e estética.



Com infraestrutura de última tecnologia e ambiente acolhedor, está preparada para receber seus pacientes e proporcionar resultados amplamente satisfatórios.

Website: http://clinicalange.com.br/