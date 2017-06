Conheça a história da Tip Toey Joey

A Tip Toey Joey é uma marca de calçados infantis, uma das mais conhecidas no mundo inteiro. O grande reconhecimento está relacionado aos diferenciais da fabricante: cuidados minuciosos na produção dos calçados e ampla variedade de modelos masculinos e femininos.



A Tip Toey Joey foi criada a partir de uma história repleta de afeto e dedicação profissional. Um senhor de nome Scott casou-se e, pouco tempo depois do matrimônio, foi pai da sua primeira filha, a pequena Sophia. A paternidade trouxe várias preocupações a respeito da saúde e qualidade de vida da criança. E foi justamente pensando no conforto infantil que Scott passou a desenhar o formato do pequeno pé da menina em folhas de papel e, posteriormente, o desenho era transformado em formas físicas de madeira. Assim, foram criados os primeiros calçados da marca.



A preocupação e o extenso cuidado fizeram com que, desde sempre, os calçados Tip Toey Joey fossem confeccionados com solado antiderrapante, material de couro extremamente macio e cadarços de elástico para garantir praticidade. Já as palmilhas são fabricadas com matérias-primas especiais para que a pele possa respirar, assim, evitando suores excessivos e odores desagradáveis.



Todas essas combinações resultam em calçados de ótima qualidade e durabilidade, os pais não precisam ficar comprando novos calçados frequentemente, os produtos da marca resistem até mesmo o dia a dia agitado e cheio de travessuras da criançada. Além disso, os sapatos têm modelos exclusivos, pensados em design moderno e versátil. Os principais produtos são: tênis; botas; sandálias e sapatilhas. Todos em diversas cores e desenhos animados que combinam com todos os looks e ainda fazem a alegria das crianças.



Os interessados podem encontrar os calçados Tip Toey Joey dos mais variados modelos pertencentes a diferentes coleções na loja virtual O Sapo e a Princesa. O site é todo organizado em departamentos e seções que facilitam na hora de escolher os calçados da marca. E mais, é possível aproveitar vantagens nas formas de pagamento parcelado em cartão de crédito. A loja também está sempre investindo nas novas coleções de calçados Tip Toey Joey e, além disso, faz entregas para o Brasil inteiro.



