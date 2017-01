Conheça a Hot Pants: a tendência do verão

Um sucesso dos anos 70 está de volta. É a Hot Pants, muito conhecida por fazer parte do uniforme da Mulher Maravilha. Hoje, facilmente são encontradas vestindo atrizes como Bruna Marquezine, sejam em shorts curtos e/ou calcinhas com cintura alta.



A Hot Pant é uma tendência para o verão, pois valoriza a silhueta feminina e não marca o quadril. Além disso, o modelo é caracterizado por trazer um estilo mais retrô, sem deixar de lado a sensualidade.



De acordo com Júnior Zampol, diretor do Grupo Lutestil, fabricante da marca LUT moda íntima feminina, a procura pela coleção é grande.



"Nós distribuímos diversos modelos de lingeries para grandes magazines, inclusive para marca LUT. Com a chegada do verão, a procura pelas Hot Pants tem crescido bastante e a Lutestil tem fabricado peças em grande quantidade desta coleção", explica.



E não é só nos biquínis que a Hot Pants faz sucesso. Ela combina com diversos estilos e pode ser usada com vestidos transparentes e ser transportada para a modelagem de shorts em diversos tecidos, especialmente em jeans.



Sobre a Lutestil

Há 35 anos no mercado de moda íntima feminina, a Lutestil é uma importante marca que atende os maiores magazines do país e lojas de todo o Brasil, graças a sua elevada capacidade de produção mensal.