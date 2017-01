Conheça a Julia Plus, loja referência quando o assunto é moda plus size

A Loja Julia Plus é referência de mercado quando o assunto é a moda plus size. E, pensando especialmente nas mulheres que querem adquirir peças a preços bem acessíveis, no site é possível acessar uma categoria inteira cheia de descontos: a famosa aba "Liquida".



E, se você ainda tem aquela velha ideia de que as roupas que ficam na seção de liquidação são ultrapassadas, pode esquecer. Na Julia Plus a chave dos negócios é a inovação e o estoque de tendências sempre fresquinhas.



Então, pra te ajudar ainda mais na hora de realizar as suas compras, separamos algumas peças que você não pode deixar de conferir, se liga só!



1. Blusas Plus Size



Se você quer aproveitar a liquida da Julia Plus para renovar a gaveta de blusas e camisetas plus size , vai encontrar diversas peças lindas para montar suas produções — tanto casuais, quanto as mais formais. São diversas blusas plus size de chiffon, regatas de alfaiataria, camisas de malha canelada, blusas fabricadas em viscose e mais uma infinidade de produtos.



2. Calças Plus Size



Uma das peças mais práticas e democráticas para ter sempre à mão é a calça plus size jeans — superversátil e pode ser usada tanto em compromissos diurnos, quanto para saídas noturnas.



Se a ocasião é um dia comum no trabalho, combine a calça plus size jeans com uma camisa social e um sapato de salto alto; porém, se a ocasião é um passeio ou uma sessão de cinema, combine-a com uma blusa plus size de viscose — de preferência estampada — e uma sapatilha que o look tá pronto.



E, por falar em calças, que tal apostar na onda das calças plus size flare O modelo é totalmente versátil e é ideal para te acompanhar em qualquer compromisso. E mais, em nossa seção de liquida temos calças flare na promoção, fala só se isso não é um arraso?



3. Vestidos Plus Size



Os vestidos plus size são, e sempre serão, os queridinhos do verão — principalmente quando a temperatura vai às alturas. Além de fresquinho e superconfortável, a peça é prática e transmite um ar romântico e delicado para todas as ocasiões.



Para as que buscam um visual descontraído, vale apostar em vestidos plus size estampados. Mas se o foco é um look para trabalho, com um toque a mais de sobriedade, a escolha ideal é um vestido social plus size.



DICA: combine peças listradas com peças jeans que a produção é certeira.



Gostou das dicas? Acesse o site juliaplus.com.br e esteja sempre antenada a todas as tendências do mundo da moda. Com o Liquida Julia Plus , renovar o seu guarda-roupa nunca foi tão fácil e econômico.

