Conheça a linha Funky da Tip Toey Joey

A Tip Toey Joey é uma marca singular no mercado de calçados infantis. Isso se dá principalmente pela origem da empresa, que nasceu da vontade de um pai em dar o maior conforto para sua filha quando ela estivesse calçando um sapato. A ideia virou trabalho e com base no pé de uma criança, o primeiro Tip Toey Joey nasceu. De lá para cá, todos os modelos seguiram essa linha e a família de calçados cresceu com grande variedade de modelos.



E este crescimento seguiu e ditou tendências, chegando a linhas de calçados que exibem toda a fidelidade da marca Tip Toey Joey ao conforto e segurança, porém somando com o movimento e modernidade do mundo da moda. É o caso da linha Funky Tip Toey Joey.



Com formato de tênis no melhor estilo urbano, a linha Funky alia o conforto característico da marca com o desenho moderno do tênis de cadarços. O formato é o tradicional dos tênis "street" com sola baixa, biqueira grande e cabedal coberto pela amarração com cadarço. É um visual clássico, que combina com quase tudo e dá ares de jovialidade. É versátil, unissex, charmoso em sua simplicidade e faz par perfeito com o jeans básico.



Só que a linha Funky não é feita apenas de estilo: como assinatura dos produtos da Tip Toey Joey, o tênis é altamente confortável. A sola é emborrachada para não derrapar nem escorregar e ao mesmo tempo proporcionar um pisar macio junto à palmilha. Enquanto o sistema Stretch&Stay faz com que o calçado literalmente se estique e fique como está, firmando o tênis em volta do pé da criança.



E para a própria Tip Toey Joey, a linha Funky tem um significado especial, já que o modelo foi o primeiro sapatinho criado pela marca.



