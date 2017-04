Conheça a linha de produtos Morte Súbita Lola

O cuidado com os cabelos é uma das maiores e mais frequentes preocupações de mulheres pertencentes a todas às classes sociais e diferentes faixas etárias. A busca do público feminino se estende ainda a meios de conseguir deixar os cabelos saudáveis e bonitos de maneira fácil e econômica. A linha de produtos Morte Súbita Lola possui cosméticos compostos das melhores substâncias naturais aprimoradas com alta tecnologia.



Morte Súbita Lola Shampoo Hidratante – 250ml



Produto adequado para os mais diversos tipos e formas de cabelos. É possível usá-lo em fios: tingidos; alisados; descoloridos; alongados; crespos; cacheados; ondulados e lisos. O shampoo limpa profundamente os cabelos, removendo sujeiras, impurezas e demais substâncias que agridem os fios e ainda proporciona uma intensa hidratação. Hidratar os cabelos é condição fundamental para as mulheres que têm fios virgens e ainda mais para aquelas que optam por procedimentos químicos, uma vez que as transformações estruturais acabam danificando um pouco os cabelos. O shampoo é de uso diário.



Morte Súbita Lola Máscara – 930g



A partir de componentes de óleo de coco, pantenol e creatina, esta máscara exclusiva da marca provoca ações de reconstrução capilar, além de brilho intenso. O uso do cosmético é indicado principalmente para mulheres que têm os cabelos ressecados ou ainda com algum tipo de procedimento químico. A máscara atinge as camadas mais profundas dos fios proporcionando hidratação intensa e novo aspecto em pouco tempo. É possível utilizar o produto antes e depois de outros cosméticos da mesma marca a fim de garantir efeitos mais positivos.



Morte Súbita Lola Reparação Total – 400ml



O produto restaura, proporciona brilho, maciez e saúde dos fios. Tudo para solucionar fios com pontas duplas, ressecados ou quebradiços. A composição dele também é feita de óleo de coco, creatina, além também de panthenol e propanediol – substâncias eficazes. O modo de aplicação em spray é feito pensando na praticidade. O produto é indicado para todos os tipos de cabelo. As mulheres que estão em fase de transição capilar também podem optar por esse e todos ou outros cosméticos Morte Súbita Lola.



A marca Lola tem ainda outros produtos para as mais diversas finalidades, que podem ser encontrados junto a uma grande variedade de cosméticos disponíveis na loja virtual da Cutelaria do Isaias.



Sobre a loja



A Cutelaria do Isaías está no mercado a 14 anos e possui duas lojas no Rio de Janeiro, sendo uma em Ipanema e outra na Barra da Tijuca. Somos uma das maiores distribuidoras de cosméticos da nossa região para profissonais e consumidores finais com os melhores produtos do Brasil e do mundo.



Fique a vontade para nos fazer uma visita, será um prazer atendê-lo.



Endereço



Visconde de Pirajá 452 - Loja 5, Galeria dos Correios, Ipanema, Rio de Janeiro-RJ



Avenida das Américas 7700 - Loja 123, Barra Mall, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ

Website: http://www.cutelariadoisaias.com.br/