Conheça linha de suplementos exclusivos do Fernando Sardinha

No último trimestre de 2016, a NewNutrition, loja especializada em suplementos alimentares e produtos de alta performance, apresentou uma linha de produtos assinada pelo Fernando Sardinha, fisiculturista brasileiro reconhecido por seu importante papel no cenário.



A linha de suplementos by Fernando Sardinha, característica pela alta qualidade e excelente custo-benefício, conta com cinco produtos:



• Whey Protein de 900g;

• Glutamina Peptídeo de 1,02kg;

• MRP – Meal Replacement de 1,12kg;

• BCAA 8:1:1 de 300g;

• Whey Isolado de 900g.



Todos os produtos contam com matéria prima importada, laudos 100% aprovados e alguns deles, como o Whey Protein e o MRP. Esses produtos estão disponíveis em sabores bastante conhecidos dos brasileiros, como opções de amendoim e torta de limão. Tudo feito com ingredientes totalmente naturais.



Segundo o próprio Fernando Sardinha: "O Whey Isolado da NewNutrition [tem] altíssimo valor biológico e de BCAAs. [Tem] laudo técnico, muito barato, Whey mais barato do mercado nacional; adoçado com Stevia, que é o melhor adoçante para o suco gástrico, aroma e corante naturais [...]. O aminograma dele é fortíssimo e o valor biológico muito alto. E detalhe, com os 59 miligramas de sódio, é um Whey que dá para usar próximo de competição".



Os produtos estão disponíveis na loja virtual da NewNutrition com especificações técnicas completas, toda a tabela de informação nutricional e ingredientes e também sugestões de uso e melhor horário para consumo.



Sobre Fernando Sardinha



Fernando Sardinha é fisiculturista, atleta e treinador. Com todo esse currículo, Sardinha é uma das maiores autoridades quando o assunto é preparação física saudável, sendo responsável pelo treinamento de esportistas de diferentes modalidades e também para profissionais e entusiastas que buscam desenvolvimento na musculação. O profissional é dono de títulos como tricampeão paulista, campeão brasileiro, eleito sete vezes o melhor posador do Brasil e entre outros.



Sobre a NewNutrition



Especializada em suplementos nutricionais para quem segue uma vida fitness, a loja utiliza apenas matéria prima importada de primeira qualidade em seus produtos com linhas especiais, atendimento diferenciado feito por especialistas da área e laudos aprovados. Trata-se de uma com segurança certificada e também com um dos melhores custo-benefício do país. Entre um ótimo produto nosso está o termogênico, confira as outras opções.

Website: https://www.newnutrition.com.br/