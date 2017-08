Conheça a loja de roupa infantil com até 50% Off

O inverno ainda tem quase dois meses, mas para quem quer economizar na compra de roupa infantil, agora é um dos melhores momentos. Para o mercado da moda, o inverno praticamente já foi embora e é tempo das coleções do verão. Para o grande público, isso significa aproveitar preços interessantes em produtos de ótima qualidade.



A loja online Somos Coruja é um exemplo de oportunidade para Roupa infantil . No site da empresa, estão disponíveis vários modelos de conjuntinhos de moletom com desconto de 50% do valor original, tanto para as meninas, quanto para os meninos. Tudo no valor de apenas R$ 15,90, com possibilidade de parcelamento no cartão de crédito.



Os modelos de conjuntinhos são bastante confortáveis, com casaco e calça feitos de moletom peluciado e tecido 100% algodão, e ainda possui modelos com a opção do capuz. As estampas são variadas, com formas e textos voltados para as crianças, sendo possível encontrar desenhos com temas de esporte, romântico, bichinhos, carros, entre outros. Essas imagens são feitas com silk e tornam os conjuntinhos ainda mais belos.



Outras promoções de inverno também podem ser aproveitadas na loja da Somos Coruja. Há uma seleção de roupas, com novas opções de estampas e também de diversas marcas, que podem ser encontradas com descontos de até 60% de desconto. Há agasalho com capuz de bichinhos, estampas com temáticas atuais como os florais, ou o poá. As ofertas começam na faixa dos 30% de desconto, podendo chegar a oportunidades de até 70% de desconto.



Sobre a Somos Coruja



Focado em moda infantil, a Somos Coruja é uma loja composta por pessoas que amam crianças e fazem do seu trabalho uma verdadeira dedicação em levar apenas o que há de melhor no segmento por preços acessíveis, permitindo que papais e mamães possam cuidar dos seus pequenos com tranquilidade e segurança quando o assunto é roupa infantil e para bebês. Trata-se de uma loja jovem, com um olhar dinâmico sobre o mercado e atendimento diferenciado. A Somos Coruja trabalha com marcas como Disney, Malwee, Liga Nessa, Kamylus, Minore, Brandili e entre outras.





Website: http://www.somoscorujas.com.br