Conheça as melhores técnicas para se livrar das olheiras

As principais razões que fazem com que as olheiras apareçam são: ansiedade, falta de sono, alterações hormonais, alimentação incorreta, estresse e genética.



No entanto, se não for tratada atentamente, não só irá atenuar a sua aparência geral, como também poderá causar sérios problemas de saúde.



Embora os produtos com base química ajudem a se livrar delas, há várias pessoas que têm uma pele muito sensível e apenas remédios caseiros puros podem ajudar.



Nós pedimos a nutricionista Angela dicas caseiras e práticas para eliminar as olheiras em uma semana.



1-Pasta de soro de leite coalhado

Açafrão é famoso por suas inúmeras vantagens para a saúde.

- Misture duas colheres de sopa de manteiga e açafrão em pó, mexa bem.

-Aplique esta pasta em suas olheiras e deixe por pelo menos quinze minutos

-Lave o rosto com água morna



2-Óleo de Amêndoa

Amêndoas são carregadas com vitamina E, portanto seu óleo é como um emoliente que ajuda na criação da pele flexível.

-Basta aplicar óleo de amêndoas pequenas em suas olheiras e massageá-las suavemente

-Só deixe durante a noite e lave na manhã seguinte



3-Yoga e meditação

Entre as principais razões que são vistas para a recorrência das olheiras sob os olhos estão: o estresse, depressão e um estilo de vida agitado.

Nenhuma quantidade de remédios caseiros funcionará caso sua mente não esteja calma e fresca.

Yoga e meditação, quando praticadas regularmente, não apenas diminuirão suas olheiras, mas também equilibrarão o relógio corporal enquanto acalmam sua mente, corpo e alma.



4-Tomates

Tomate realmente é uma solução fantástica para se livrar das olheiras, pois naturalmente pode ajudar a diminuir os círculos escuros e também torna a pele macia e suave.

-Tudo que você precisa para fazer isso é misturar uma colher de chá de suco de tomate com uma colher de chá de suco de limão e depois usá-lo em seus olhos

-Deixe-o descansar por cerca de dez minutos, depois disso, lave com água

-Repita este remédio pelo menos duas vezes por dia

Em uma base regular, você também pode beber suco de tomate misturado com um pouco de suco de limão e folhas de hortelã, a fim de se livrar das olheiras.



5-Sacos de chá frio

Outra técnica muito simples para se livrar das olheiras é utilizando sacos de chá frios.

-Mergulhe um saquinho de chá de camomila na água

-Resfrie-o colocando-o na geladeira por algum tempo

-Depois coloque-os sobre seus olhos

E utilize este remédio em uma base regular para ver a diferença considerável.



6-Leite frio

O uso padrão de leite frio diminui as olheiras e também acalma a pele e os olhos.

-Pegue um chumaço de algodão e coloque-a em uma tigela de leite ou água gelada por algum tempo

-Use o chumaço de algodão, certificando-se de que cobre todo o olho com o local afetado

-Mantenha por algum tempo

-Lave a água regularmente



7-Suco de laranja

Outra cura poderosa para fazer em casa é utilizando o suco de laranja.

-Misture um suco de laranja com algumas gotas de glicerol e use essa mistura sobre as olheiras

-Não só diminui as olheiras como também dará um brilho natural aos seus olhos



8-Pepino

Todo mundo já viu os profissionais colocarem aquele pedaço de pepino nos olhos enquanto faz qualquer tratamento de beleza, mas quantas pessoas realmente fizeram isso? Muito pouco.

-Então, se você quer saber como se livrar das olheiras rapidamente, coloque o pepino fatiado na geladeira por meia hora

-Leve-os para fora e coloque suas olheiras

-Deixe por dez minutos antes de lavar com água fria

Você sentirá que seus olhos se refrescaram instantaneamente.



9-Folhas de Hortelã

A hortelã é conhecida pelo seu aroma revigorante e qualidades refrescantes e também pode ser utilizada para remover essas olheiras feias sob os olhos.

-Esmague apenas algumas folhas com água, formando uma pasta e aplique nas olheiras

-Deixe por dez minutos e lave com água fria

Faça isso todas as noites durante uma semana para ver resultados surpreendentes.



10- Agua de Rosas

Água de rosas ajuda no rejuvenescimento da pele, também é bem conhecida por suas qualidades de beleza.

-Basta molhar um chumaço de algodão em água de rosas e colocá-las nas olheiras

-Deixe por quinze minutos e lave com água fria depois

Repita todas as noites durante um mês para obter melhores resultados.



