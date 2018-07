Conheça a Miracle Touch e as massagens exclusivas do Método Renata França

A empresária e massoterapeuta Renata França é criadora da massagem Miracle Touch, que conquistou uma legião de fãs e celebridades, e também de outros protocolos estéticos que entregam resultados imediatos, bem-estar e ainda complementam os cuidados com o corpo e a saúde.



Além da Miracle Touch, o Método Renata França conta com técnicas exclusivas de drenagem linfática, massagem modeladora redutora, a Miracle Face e a massagem relaxante. Saiba mais sobre cada uma delas:



Drenagem Linfática - A drenagem linfática do Método Renata França é completamente distinta das demais do mercado, pois conta com deslizamentos, ritmo, pressão e bombeamento diferentes. Desenvolvida pela própria empresária, a técnica estimula e potencializa a rede de vasos que movem os fluídos no corpo, atuando para reduzir a retenção de líquido, ativar a circulação sanguínea, combater a celulite e produzir relaxamento. Como consequência, há o visível resultado de um corpo desinchado.



Modeladora Redutora - No Método Renata França, essa massagem tem resultados surpreendentes, pois reorganiza e modela os adipócitos, o que dá mais contorno ao corpo. Os movimentos do protocolo exclusivo são vigorosos, rápidos e firmes, para atingir as camadas mais profundas da pele, ativar o metabolismo e aumentar a circulação sanguínea. Também com resultados imediatos, é indicada para ser realizada até duas vezes por semana, de preferência, alternadamente com a drenagem linfática.



Miracle Touch - O nome surgiu após o comentário de uma cliente de Renata sobre seu "toque milagroso". São cerca de 20 manobras em uma hora, uma espécie de lipoescultura manual imediata que une técnicas da massagem modeladora redutora e da drenagem linfática. O resultado é percebido logo depois dos primeiros movimentos. O método exclusivo garante pele uniforme e músculos mais definidos, além de afinar a silhueta da barriga e das pernas. O toque diferenciado reduz medidas, desincha e transforma a textura da pele, com resultados que podem ser vistos já na primeira sessão.



Miracle Face - Também exclusiva, é baseada nos mesmos princípios da Miracle Touch, com manobras de drenagem linfática, modeladora redutora e lifting facial. A técnica melhora o tônus, acentua as formas do rosto, destaca o maxilar e tem efeito de lifting imediato, além de estimular o colágeno. O processo dura 30 minutos.



Massagem Relaxante - Diferentemente das outras técnicas, essa não é de estética de resultado imediato. No Método Renata França, a massagem emprega técnica exclusiva focada em pontos que provocam relaxamento extremo e equilibra a energia, com inspiração na reflexologia e movimentos de alongamento. Como resultado, promove equilíbrio entre corpo e mente, combate do estresse, alívio de dor muscular e aumento dos linfócitos no sangue, para melhorar a imunidade e ajudar a eliminar as toxinas.



O SPA Renata França



O SPA Renata França fica na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1974 - Jardim América - São Paulo (SP). A drenagem linfática e todos os outros procedimentos são ensinados para todos os profissionais do SPA com as técnicas exclusivas do Método Renata França. A excelência dos processos estéticos é reconhecida dentro e fora do Brasil.



O SPA Renata França funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 21h, sexta-feira das 8h às 17h30, e domingo, das 10h às 18h. Aos sábados, o SPA é fechado.



