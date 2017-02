Conheça os principais produtos naturais para manter a forma no verão

Novas descobertas de propriedades emagrecedoras de alguns alimentos proporcionaram um aumento das vendas do segmento de produtos naturais. Somadas ao aumento da preocupação do consumidor com alimentação saudável, a venda de produtos naturais cresceu 98% nos últimos anos, segundo pesquisa da Euro RSCG Worldwide e do Instituto Market Probe International.



Em 2015, o nicho movimentou R$ 80 milhões. E para 2019, a previsão é que esse valor suba para R$ 108,5 bilhões.



No verão, as vendas desse tipo de produto sobem ainda mais, de acordo com Lionardo Fonseca Paiva, sócio-fundador da Folha Verde (www.lojafolhaverde.com.br), loja de produtos naturais. Assim, o segmento abre espaço para novas pesquisas e descobertas que revolucionam a indústria alimentícia.



A Maca Peruana é um exemplo. Trata-se de uma planta de aparência similar ao rabanete, vinda da Cordilheira dos Andes. Por ser rica em fibras, vitaminas e antioxidantes, ela auxilia no emagrecimento e no funcionamento do intestino. E ainda controla a vontade de comer doces.



A recomendação é que se consuma Maca Peruana em cápsulas, junto com uma dieta saudável ou reeducação alimentar.



Além dela, uma frutinha vem chamando a atenção de quem quer emagrecer. É Goji Berry. Seu sabor se parece com o da framboesa, meio azedo, meio doce.



A planta do Goji Berry é encontrada naturalmente no Tibet. No Brasil, se consome mais a fruta seca ou em cápsulas. Por ser rica em vitamina C, ajuda a fortalecer o sistema imunológico e ainda aumenta a sensação de saciedade, melhorando até a ansiedade.



O café verde é outro alimento novo que pode ser consumido em forma de cápsulas. Nada mais é do que o grão do café antes de ser torrado, em sua coloração natural, verde, e com muito mais cafeína. Assim, é forte termogênico e acelera a quebra da gordura no corpo.



Quem é adepto a chás, certamente conhece as propriedades do chá verde, da planta Camellia sinensis, a mesma planta do chá preto e do chá branco. O chá verde é um antioxidante que também age na queima de gordura localizada. Porém, seu gosto amargo é marcante. Assim, prefere-se o consumo em cápsulas, inodoro.



Outro chá que tem feito sucesso entre o público fitness é o chá de hibisco. O hibisco é uma flor (Hibiscus sabdariffa) que também pode ser consumida em forma de cápsulas. Ele ajuda no controle da retenção de líquidos e facilita a digestão.



Antes de comprar qualquer um desses produtos, o recomendado é que você procure orientação de um nutricionista para aprender a combinar o uso das cápsulas com a alimentação saudável.



E, claro, é importante que você busque marcas conhecidas e aprovadas pela Anvisa, como as que a loja Folha Verde vende. Entre elas, Unilife, a Nutrigold, a Upnutri, a Katigua, entre outras.



A loja ainda fez, com orientação de especialistas, kits para emagrecimento em 3 ou 5 meses. Esses kits acompanham planos completos, com cardápio e orientações de nutricionistas, para que os meses sejam tranquilos e gerem resultados. Cada plano tem uma quantidade diferente de cápsulas. O de 5 meses custa R$ 160 e tem Goji Berries, Café Verde, Hibisco e Chá Verde. O de três meses é recomendado para secar barriga e engloba Goji Berry + Algas Marinhas (Goji Fit Pro), Café Verde, Hibisco com gengibre e Chá Verde com Gengibre.



Mas mesmo tomando as cápsulas e seguindo o plano corretamente, é importante evitar consumir alimentos industrializados ou muito calóricos, pois eles podem atrapalhar na dieta.



Fazer exercícios físicos diariamente, mesmo que seja uma caminhada de baixo impacto, também é necessário. Os exercícios aceleram a queima de calorias e proporcionam resultados quando combinados com as cápsulas.



