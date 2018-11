Conheça procedimentos estéticos para turbinar o bumbum para este verão

Praia, piscina, sol e mar. Quem não quer desfilar com o corpo em cima neste verão e, principalmente, exibir um bumbum sem celulite ou gordura localizada?



Cerca de 90% das mulheres apresentam celulite nessa região, seja em grau mais leve ou acentuado. Sua causa pode estar relacionada a vários fatores, como hormonais, predisposição genética, alimentação, sedentarismo e até mesmo a baixa ingestão de líquidos.



Para amenizar esse mal que assombra muitas mulheres na hora de colocar um biquíni, os dermatologistas estão recomendando novos protocolos estéticos com foco em tratar a celulite e a gordura localizada do bumbum. Além disso, eles pretendem dar aquela empinada no bumbum, dando um efeito lifting imediato na musculatura.



Dê boas-vindas a um bumbum empinado e durinho com Ultraformer III!



Um dos tratamentos mais inovadores nas clínicas dermatológicas é com o Ultraformer III. O queridinho do momento para tratar flacidez e estabelecer uma ancoragem muscular na face, o Ultraformer III também trabalha áreas corporais com sua exclusiva tecnologia micro e macrofocada.



A aplicação do ultrassom macrofocado é eficiente pois possui um alo de coagulação, sendo oito vezes maior que o microfocado, atingindo as células de gordura do corpo, atuando profundamente na flacidez e contorno corporal.



O Ultraformer III age no aquecimento da pele a partir de 65-75 graus e por meio da entrega de altos picos de energia causa pontos de coagulação no local, que consegue destruir seletivamente as células de gordura e ao mesmo tratar a flacidez de áreas como os glúteos, flancos e abdômen.



O grande diferencial do equipamento está em conseguir resultados para flacidez, sem a necessidade de procedimentos invasivos, ou seja, ele estimula a produção e remodelação do próprio colágeno do paciente de forma preventiva e natural.



São necessárias três sessões de Ultraformer III para o corpo, uma por mês, para atingir o resultado esperado.



Para conseguir um resultado ainda melhor (que vem tenho um alto índice de satisfação nas principais clínicas do país), os médicos estão usando a combinação do ultrassom micro e macrofocado, utilizando no bumbum transdutores de 4.5mm e 3.0mm, e nas regiões de gordura intraglútea, são usados transdutores de 6.0mm. "Com esse protocolo tratamos a flacidez com a tecnologia microfocada e a gordura localizada com a macrofocada, buscando sempre o melhor resultado para cada tipo de corpo", explica a Dra. Lorena Caleman, fisioterapeuta dermato funcional da clínica Lumini Privilege (Grupo Alessandro Alarcão).





Ela acrescenta que está obtendo excelentes resultados na clínica com o tratamento de celulite e gordura localizada no bumbum. "Para atender a expectativa dos clientes, trabalhamos com personalização do tratamento. Então, de acordo com as características físicas e desejo do paciente, preparamos um protocolo específico, que pode incluir o a aplicação de ultrassom micro e macrofocado, bioestimuladores e radiofrequência", explica.



Agora você já tem o segredo para ficar mais bonita ainda nesse verão. Converse com seu dermatologista e invista no tratamento certo.







