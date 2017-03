Conheça o produto que deixa a pele renovada da noite para o dia

O The Peeling Night Cream é o mais novo produto lançado no Brasil pela marca francesa de cosméticos. Faz parte da linha de produtos que é a única do mercado com 25% de Vitamina C estabilizada, é antioxidante e promove a descamação progressiva da pele.



"A aplicação deve ser feita à noite e ao acordar a textura da pele já estará visivelmente mais suave e refinada", explica a cosmetóloga Joyce Quenca, embaixadora da Novexpert no Brasil .



O produto tem ainda uma ação chamada "Radiance Reforço" que adiciona maior luminosidade e uniformidade à pele. É indicado para pessoas acima de 28 anos de todos os tipos de pele agredidas pela exposição ao sol, pelo fumo ou pela fadiga. Sua fórmula exclusiva ajuda a combater o envelhecimento da pele, os radicais livres e tem ação anti-inflamatória. O produto foi formulado, desenvolvido e envasado na França e será comercializado no Brasil em tubos de 40 ml, com ponta de alta-precisão, no e-commerce da Novexpert: www.novexpert-lab.com.br ou em farmácias de manipulação em todo o país.



"O efeito "pele nova", suave e macia, que o The Peeling Night Cream promove é o que mais chama a atenção nesse produto e deve agradar em cheio os consumidores", afirma Joyce Quenca.



Os produtos da Novexpert levam a assinatura de dermatologistas franceses, uma característica da marca recém-chegada ao Brasil que se destaca por produzir cosmecêuticos elaborados com fórmulas biodegradáveis, 0% químicos, 0% conservantes, 0% sintético e hipoalergênica. Outro diferencial da marca é que toda matéria prima utilizada é vegana, ou seja, não utiliza nenhum produto de origem animal ou usa animais para testes.



"Um dos principais benefícios dos produtos naturais e orgânicos é que eles não contêm substâncias derivadas do petróleo, que possuem um alto potencial alergênico. Ou seja, nossas fórmulas têm menos chances de causar reações alérgicas mesmo nas peles mais sensíveis, o que significa que não apresentam contraindicações", conclui Joyce Quenca.



Website: http://novexpert-lab.com.br