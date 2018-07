Conheça a Skelt e seus produtos de bronzeamento

Fundada em 2013, a Skelt é a marca de autobronzeador que mais cresce no Brasil, principalmente porque trabalha antenada nas últimas e mais importantes tecnologias de autobronzeamento. Seus produtos são feitos com ingredientes excelentes e as fórmulas não mancham e nem deixam a pele amarelada ou laranjada.



Conheça os produtos da Skelt:



Skelt Autobronzeador em Mousse

Bronzeado uniforme e natural que dura entre 7 a 12 dias, é feito com a tecnologia mais avançada.



Autobronzeador Gradual Anticelulite

Unindo duas funcionalidades, o autobronzeador Gradual Anticelulite é o primeiro produto que bronzeia sem sol e reduz a celulite.



Ele diminui a celulite usando a tecnologia Reduoxi™ patenteada. Esse redutor libera ativos de maneira prolongada e programada, por meio de partículas inovadoras anticelulites.



Red Carpet Glow

O produto autobronzeador Red Carpet Glow oferece bronzeamento imediato para ocasiões especiais. Ele dura até 24 horas e te deixa com uma cor natural e iluminada.



Kits de Autobronzeadores

Aposte nos kits: Bronze Instantâneo, Autobronzeadores ou no Super Bronze. Seja qual for o produto de sua escolha, na hora de aplicá-los use uma luva - de preferência a Luva Aplicadora Skelt Tanning Mitt. A luva permite aplicação rápida, uniforme e sem falhas e ainda evita que suas mãos fiquem manchadas.



Formas de pagamento e prazos da Skelt

Além do bronzeamento natural, iluminado e saudável - livre dos prejudiciais dos raios UV - você conta com preços totalmente acessíveis. Logo após o pagamento, o seu pedido será enviado em apenas 1 dia útil pelos fretes PAC ou SEDEX.



Uma informação importante: não use nenhum produto que tenha sido violado ou que não tenha sido solicitado. Em caso de defeito, você tem até 30 dias para comunicar.



Se você deseja devolver o autobronzeador, encaminhe o produto na embalagem original, com todos os acessórios enviados e acompanhando da 1ª via da nota fiscal.









Website: https://www.skelt.com.br