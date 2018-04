Conheça o tratamento queridinho das celebridades para estimular o colágeno e prevenir a flacidez de forma natural

Você sabe o que celebridades como Hugo Gloss, Juliana Paes, Luciana Gimenez, Camila Coutinho, Lala Rudge e Lelê Saddi têm em comum? Todos eles são adeptos do mesmo protocolo de beleza para dar aquele UP! no rosto, melhorar o contorno facial, prevenir o envelhecimento e ficarem com a aparência ainda mais jovem.



Estamos falando do tratamento dermatológico realizado pelo Ultraformer III, equipamento que representa uma nova geração de ultrassom, pois combina a entrega focada de energia a uma tecnologia micro e macrofocada, ou seja, ideal para tratar áreas menores e maiores de face e corpo.



Seu microefeito térmico (HIFU) provoca a coagulação sanguínea, auxiliando no processo de cicatrização de feridas do sistema imunológico do corpo e ativa com eficiência a produção de colágeno.



Por meio do uso da plataforma Ultraformer III é possível realizar mais de 20 tipos de tratamentos não invasivos: rosto completo, terço médio, pescoço, flanco, abdômen e etc.



Como funciona e por que é o mais novo queridinho dos famosos?



O Ultraformer III aquece a pele e fáscia muscular a partir de 65-75 graus por meio da entrega de picos de energia. Este processo causa uma coagulação e uma cicatrização no local que ajuda na remodelação do colágeno de forma natural, causando um lifting imediato sem a necessidade de cirurgia. Além disso, o Ultraformer III é usado para modelação corporal, pois com sua tecnologia macrofocada consegue destruir seletivamente as células de gordura de áreas como flancos e abdômen.



O grande diferencial do equipamento está em conseguir resultados para flacidez importantes sem a necessidade de procedimentos invasivos, ou seja, ele estimula a produção e remodelação do próprio colágeno do paciente de forma preventiva e natural.



Tratamentos naturais e preventivos são o que há de mais moderno hoje em dia, pois muito além de estética, essas tecnologias cuidam da saúde da pele de dentro para fora. O Ultraformer III pode ser aplicado em pessoas jovens como método preventivo e para o tratamento da flacidez em si. É indicado para todas as peles e em uma sessão os resultados já são visíveis.





Principais benefícios



Melhora da espessura dérmica, linhas finas e cicatriz de acne.

Tratamento de flacidez de pescoço e colo.

Lifting facial não invasivo

Melhora do contorno mandibular

Redução de gordura localizada

Sem downtime (período de cicatrização)

Melhora expressiva da firmeza da pele já na primeira aplicação



Como não é invasivo, o tratamento com o Ultraformer III não deixa cicatrizes e nem tira o paciente da sua rotina, pois não exige período de recuperação.



Sobre a MedSystems



A MedSystems é uma empresa referência no mercado há mais de 14 anos, que importa e comercializa equipamentos de alta tecnologia para atender aos médicos especializados em procedimentos clínicos e estéticos.

Além de oferecer somente equipamentos de ponta, a MedSystems possui equipe especializada para realizar treinamento, capacitação e assistência técnica para toda a linha de produtos.





Website: http://www.medsystems.com.br